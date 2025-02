Soccer Altamura: stop a Monte Sant’Angelo

MONTE S.ANGELO C5 – SOCCER ALTAMURA 8-5MONTE S.ANGELO C5: Palumbo, Frisoli, Ortuso C., De Sio, Ortuso R., Mazzamurro, Ciuffreda, Iaconeta P., Altavilla, Santodirocco, Iaconeta S., Ortuso A. All. Natalino.SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Laddaga, Santacroce, Maino S., Tancredi, Ninni, Gramegna M., Picerno, Berloco, Ragone, Zaccaria. All. Grimaldi.ARBITRO: Sig. Bombini Antonio della sezione di Molfetta.RECUPERO: 2' pt 2' stRETI : 4' Iaconeta P. (MA), 10' Laddaga (SA), 17' Laddaga (SA), 20' De Sio, 21' Iaconeta P. (MA), 29' Santodirocco (MA), 31' Giorgio (SA), 34' Santodirocco (MA), 46' Iaconeta P. (MA), 53' Maino (SA), 59' Santacroce (SA), 60+1' Ortuso C. (MA), 60+2' rig. Ortuso A. (MA)AMMONITI : Ortuso A. (MA), De Sio (MA), MainoS. (SA), Santacroce (SA)ESPULSI: Laddaga (SA)Dopo quasi due mesi, la Soccer Altamura torna ad assaporare l'amaro di una sconfitta, la quarta in campionato, in terra dauna contro i padroni di casa del Monte S.Angelo C5.Una partita vivace, combattuta e ricca di gol, anche se improponibile praticare questo sport meraviglioso su campi così piccoli, che termina con il risultato di 8-5 a favore dei padroni di casa. Il vantaggio del Monte S.Angelo arriva dopo soltanto quattro minuti, ma la reazione degli altamurani è quella di una grande squadra e, il bomber Laddaga la ribalta con la sua prima doppietta stagionale portando avanti 2-1 i suoi al 17'. Dopo la bella reazione c'è il blackout biancorosso e si vedono una serie di errori banali, che permettono ai padroni di casa di approfittarne e chiudere il primo tempo avanti 4-2. Capitan Gramegna e compagni partono bene nel secondo tempo e accorciano subito, nel primo minuto di gioco, con il neo acquisto Giorgio, che bagna il suo esordio segnando la rete del momentaneo 4-3.E' solo un fuoco di paglia perché i dauni provano a comandare il fioco e riescono a segnare altre due reti che li portano avanti sul 6-3. A quattro minuti dalla fine, dopo un time-out chiesto da mister Grimaldi, gli altamurani provano la manovra con il quinto uomo di movimento e, in pochi minuti, Maino Stefano e Santacroce accorciano ancora e si va sul 6-5 con due minuti di recupero da giocare. Due palle perse in fase di impostazione, sempre con cinque uomini di movimento, costano la rete del 7-5 e il successivo rigore, con espulsione di Laddaga, trasformato da Ortuso A., che fissa il risultato finale sul 8-5. Vittoria meritata per i padroni di casa, ma niente è finito, la Soccer Altamura si deve leccare le ferite e ripartire più forte di prima perché il campionato è ancora lungo e l'obiettivo resta sempre alla portata.