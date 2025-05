Soccer Altamura sogna la serie A

Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Costa, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Castro, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Levante Caprarica: Oselame, Primitivo, De Carlo, Sevilla, Mangafas, Gaetani, Cillo, Pampo, Privitera, Cucurachi, De Souza, Lazzari. Allenatore: Lucy Campanile.Arbitri: Giglio Pietro Granata di Sala Consilina e Sante Garofalo di Battipaglia.Cronometrista: Giuseppe Squicciarini di Bari.Reti: 4'14" pt Mezzatesta (SA), 11'18" pt De Souza (LC); 0'22" st De Marco (SA), 1'46" st Costa (SA), 15'32" st De Marco (SA), 19'32" De Marco (SA).Ammonite: Difonzo, Costa, Castro (SA); Pampo (LC).Falli: 2-0, 3-3.La Soccer Altamura fa ancora la storia: la squadra biancorossa, sconfiggendo per 5 a 1 il Levante Caprarica nella partita di ritorno del terzo turno dei play-off di serie B femminile di calcio a 5, si guadagna un posto tra le quattro squadre che nel prossimo fine settimana si contenderanno l'ultimo posto per la massima serie. Per la società murgiana si tratta della prima volta: mai, fino ad ora, si era mai spinta così in alto, un traguardo solo sfiorato la scorsa stagione e che si aggiunge alla prima storica qualificazione alle final eight di Coppa Italia.Venendo alla partita, la squadra guidata da Raffaele Colaianni era chiamata a riscattare la deludente sconfitta patita in terra salentina e, sin dalle prime battute si proietta in avanti per cercare di recuperare i due gol di passivo rimediati domenica scorsa e, dopo poco più di tre minuti di gioco, riesce a sbloccare il risultato: Mezzatesta cerca di servire in area Castro, la difesa respinge sui piedi della laterale calabrese che, dal limite dell'area, trova il pertugio giusto e supera Oselame. Le biancorosse insistono e all'8' vanno vicinissime al raddoppio quando Costa, dopo aver scambiato con Castro, impegna severamente Oselame, brava a salvarsi in angolo. Poco dopo, altra buona occasione per Difonzo che, dopo un'azione sulla destra di Costa e passaggio a tagliare tutta l'area, calciando poco fuori. Al 12' però arriva la beffa: De Souza, tutta spostata sulla destra, lascia partire un tiro senza pretese che, complice la decisiva deviazione di Ferreira, termina alle spalle di Luzi. La Soccer sembra accusare il colpo e, pur mantenendo il pallino del gioco, non riesce più a rendersi pericolosa, almeno fino al 20' con Castro che prova il tiro di punta, costringendo Oselame agli straordinari, con una parata strappa applausi.Nella ripresa partenza a mille della Soccer che impiega 22 secondi per segnare: Costa riceve palla spalle alla porta, si gira a tira forte sul secondo palo, trovando la deviazione vincente di De Marco. Quasi immediata la replica del Caprarica con Mangafas che se ne va sulla destra per poi calciare in diagonale con Luzi che risponde di piede. Passano ancora pochi secondi e la Soccer sfiora il tris con Castro che, con un tiro dalla distanza, costringe Oselame ad allungarsi per deviare in angolo. Pochi secondi ancora ed ecco servito il tris: su rimessa in zona d'attacco, Plevano tenta il tiro dalla distanza, la sfera è intercettata da Costa che, da pivot di razza, si gira in un fazzoletto e fulmina il portiere ospite. Con il 3 a 1 si andrebbe ai supplementari, ma la Soccer non è sazia e sfiora più volte il quarto centro: ha del clamoroso l'occasione capitata al 12' a Ferreira che, ottimamente servita dalla sinistra da Costa, si vede respingere da un difensore il tiro a botta sicura da cento area. Subito dopo altra strepitosa parata di Oselame, di gran lunga la migliore tra le ospiti, su diagonale di Plevano, sul fronte opposto, invece, grande occasione per Privitera che, dopo un lancio lungo del portiere, deviato di testa da Ferreira, si ritrova sola contro Luzi che, con un guizzo, riesce a bloccare la sfera. Tirato un sospiro di sollievo la squadra di casa si rituffa in attacco e al 16' riesce a trovare il gol che varrebbe la qualificazione: Difonzo scappa sulla sinistra, palla a centro area per De Marco che non sbaglia, mandando in visibilio i tifosi altamurani. A questo punto mister Campanile decide di mandare in campo Sevilla come quinta di movimento alla disperata ricerca del gol che varrebbe i supplementari, ma la Soccer resiste e anzi, a 28 secondi dalla fine trova il quinto gol, ancora con De Marco che, servita da Costa, supera Oselame con un tiro sotto l'incrocio. Al suono della sirena, parte la festa delle altamurane, mentre le ospiti, seguite oggi da un buon numero di supporters, tornano negli spogliatoi a testa bassa.Insomma nei giorni che avevano preceduto la partita, la dirigenza della Soccer Altamura aveva chiesto alla squadra una prova d'orgoglio e così è stato: questa vittoria è la giusta ricompensa ai tanti sacrifici fatti. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, il Vice Presidente Carlo Benedetto: "È stata una partita disputata ai nostri livelli, - ha dichiarato il dirigente altamurano nostri - le ragazze hanno dimostrato le qualità e le caratteristiche che hanno sempre avuto. Nel secondo tempo è uscita anche un po' di cattiveria agonistica che ci era mancava nelle partite precedenti. Oggi ho visto la stessa squadra di Roma, sicuramente la più forte e di questo ne sono convinto perché l'ho costruita io." Il vice presidente ha ringraziato anche la squadra: "Oggi la squadra ha messo in campo tutta la sua qualità e quando lo fa, insieme alla giusta cattiveria agonistica, nessun traguardo è precluso. Una partita moto bella, ringrazio le ragazze però dico loro che le vogliamo così anche sabato e domenica. Forti e con tanta voglia di portare questa città per la prima volta in Serie A."Adesso, comunque, bisogna recuperare le energie in vista delle final four di Cesena del prossimo weekend. Le altre tre squadre che si giocheranno l'accesso alla serie A sono Virtus Romagna e Athena Sassari, sconfitte dalle neo promosse Irpinia e Women Roma, e Il Pero, uscito vittorioso dal doppio scontro con Scandicci.