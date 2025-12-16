Soccer Altamura si rafforza ancora

La Soccer Altamura, nella persona del presidente Carlo Benedetto, rinforza il reparto offensivo con l'arrivo di Ezio Giampietro, pivot originario di Cassano delle Murge, che entra a far parte della famiglia biancorossa. Giampietro ha disputato la prima parte del campionato con l'Azetium Rutigliano, mettendosi in evidenza per fisicità, capacità di proteggere palla e fiuto del gol, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il gioco della Soccer Altamura. Pur essendo classe 2001 vanta molte presenze e gol nella categoria, oltre alla promozione con la maglia del Cassano delle Murge C5 nella stagione 2023-24. Queste le sue prime parole da neo biancorosso: " Innanzitutto vorrei ringraziare la società per il forte interesse e la fiducia a me data; sono pronto per questa nuova sfida e prometto di dare il massimo per questi nuovi colori come ho sempre fatto. Non vedo l'ora di scendere in campo con questi colori."La società dà il benvenuto a Ezio Giampietro e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia della Soccer Altamura.