Soccer Altamura si ferma, un pareggio deludente

Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Non sfugge a questa regola la Soccer Altamura che, impegnata in casa contro la New Team Noci per la 14^ giornata del campionato di serie A2 femminile, non va oltre il pareggio. 1 a 1 il risultato finale con le altamurane incapaci di riproporre le stesse manovre viste la settimana scorsa.L'inizio di partita è molto lento e, infatti, bisogna arrivare ben oltre la metà della prima frazione per vedere i primi tiri in porta. Ci provano Lorusso, Difonzo, Rinaldi e Minafra che, o peccano di precisione, o trovano sulla loro strada l'ottima Martino. Per le ospiti l'unica azione degna di nota arriva nei minuti finali di frazione con un tiro dalla distanza di Quarto che si spegne sul fondo.La ripresa si apre con la Soccer subito proiettata in avanti e con la traversa colpita da Lorusso con un tiro da fuori. Poi, sale di nuovo in cattedra l'estremo ospite Martino che dice di no soprattutto a Lorusso che ci prova in almeno quattro occasioni. Al 12', però, arriva la doccia fredda: lancio lungo di Martino per Gigante che controlla la palla, si gira e supera Sabatini. Rabbiosa la reazione della Soccer Altamura che impiega meno di due minuti per pareggiare con la solita Minafra, ottimamente servita da Difonzo. Da questo momento in poi, è un assedio da parte della Soccer che, però, trova sulla sua strada una Martino in stato di grazia che respinge al mittente ogni tentativo delle biancorosse.Finisce, così, in parità una partita che la Soccer Altamura avrebbe dovuto vincere. La squadra altamurana è sembrata meno efficace rispetto alla prova di successo contro la capolista a Sammichele, perché troppo frettolosa e con le idee poco chiare. Adesso arriva una settimana di sosta, con la squadra altamurana che tornerà in campo domenica 19 febbraio con la trasferta in casa del Team Scaletta.: Sabatini, Maccione, Lorusso, Carone, Difonzo, trani, Pedroso, Papangelo, Minafra, Maffei, Rinaldi, Piccolini. Allenatore: Tassielli.: Martino, Tinelli, Angelini, Giampaolo, Sportelli, Mastronardi, Intini, Quarta, Brundo, Gigante, Loiacono, Messa. Allenatore: Quarta.: 12'00" st Gigante (N), 13'34" st Minafra (SA).: Luigi Musci di Molfetta e Sara Sparviero di Molfetta.: Francesco Simone di Bari.: Difonzo (SA); Tinelli, Giampaolo, Quarta, Gigante (N).: 12'07" st Giampaolo (N) per doppia ammonizione.FALLI: 0-1, 4-3.