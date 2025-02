Soccer Altamura si conferma

SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Tafuni, Santacroce, Maino S., Tancredi, Ninni, Laddaga, Gramegna M., Picerno, Berloco, Ragone. All. Grimaldi.POGGIORSINI C5: Ariani N., Di Gregorio, Ariani G., Foggetta, Picerno, Genuario, Di Bartolomeo, Coca, Raguso, Guastamacchia, Arborea, Selvaggi. All. Gallo.ARBITRO: Lovero della sezione di Molfetta.RETI : 6' Laddaga (SA), 41' Laddaga (SA), 48' Giorgio (SA), 50' Berloco (SA), 51' Giorgio (SA).AMMONITI : Laddaga (SA), Tancredi (SA), Gramegna M. (SA), Foggetta (PO), Guastamacchia (PO).ESPULSI : Genuario (PO), Arborea (PO).La Soccer Altamura ottiene la dodicesima vittoria stagionale, su sedici gare disputate, battendo con un rotondo 5-0 i cugini murgiani del Poggiorsini C5.Gara maschia, con due squadre completamente diverse in campo: una che ha cercato di attaccare dal primo minuto alla ricerca della vittoria, l'altra che ha pensato più alla fase difensiva e, che almeno per un tempo, ci è riuscita bene. La partita la stappa bomber Laddaga al 6', che con un sinistro da calcio di punizione dal limite, batte Arborea e porta avanti la Soccer Altamura. Gli altamurani creano qualche altra occasione ma, qualche errore sotto porta e la tenacia degli ospiti fanno si, che il primo tempo si chiuda con il risultato di 1-0. Anche noi primi minuti del secondo tempo la porta ospite sembra stregata ma, ci pensa ancora Laddaga a raddoppiare: Santacroce dalla sinistra, serve il pivot altamurano, che tutto solo, si aggiusta la palla e batte Arborea da posizione ravvicinata. La rete del 2-0 sblocca definitivamente la partita, che da maggiore sicurezza ai ragazzi di mister Grimaldi e diventa un incubo per quelli di mister Gallo. L'azione del 3-0 è l'essenza del futsal: doppio scambio in velocità tra Berloco e Maino, con quest'ultimo che regala a Giorgio un cioccolatino solo da scartare sul secondo palo ad un metro dalla linea di porta. Mister Gallo prova a rispondere con il quinto uomo di movimento, ma Genuario ferma con le mani, sulla linea di centrocampo, un tiro di Giorgio a porta sguarnita e il Poggiorsini C5 rimane in quattro.Con la superiorità numerica arriva il bellissimo gol del 4-0 di Berloco, che dalla sinistra, mira e prende l'incrocio dei pali alla sinistra di Arborea. Lo stesso Berloco, un minuto più tardi, ruba palla a centrocampo, salta un avversario e serve l'assist a Giorgio, che segna la rete del definitivo 5-0 e la sua prima doppietta in maglia biancorossa. Alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più, e grazie al pareggio del San Ferdinando C5 a Bisceglie, la Soccer Altamura guadagna il primo posto in classifica in coabitazione proprio del San Ferdinando C5 e del Monte S.Angelo C5.