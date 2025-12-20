Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara

Al PalaPiccinni arriva l'Osaka Falconara per la 9ª giornata di Serie A TesysLa Soccer Altamura si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per una delle sfide più affascinanti della stagione. Domenica pomeriggio, per la nona giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, le biancorosse ospiteranno al PalaPiccinni le campionesse d'Italia dell'Osaka Falconara. La formazione altamurana arriva all'appuntamento con il morale alto, reduce dalla brillante vittoria esterna per 8-5 a Verona, ma consapevole della necessità di crescere nella gestione dei momenti chiave della gara.A fare il punto della situazione è Mariagrazia Pezzolla, laterale della Soccer Altamura, che analizza anche l'ultimo match disputato: "È stata una partita dai due volti: un primo tempo di grande intensità e concentrazione, chiuso sul 6-1, seguito da una ripresa in cui qualche errore di troppo ha permesso alle avversarie di rientrare in partita fino al 5-8 finale. Ci resta un'ottima prestazione iniziale, ma anche la consapevolezza che dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio".La lunga sosta del campionato ha inciso sulla continuità del lavoro: "È stato un periodo complicato, che ha penalizzato soprattutto le squadre con molte giocatrici impegnate in Nazionale. Allenarsi con continuità non è stato semplice, ma stiamo lavorando per ritrovare ritmo e compattezza». Di fronte ci sarà un'avversaria di assoluto livello, reduce dalla sconfitta in Supercoppa e dal pareggio in campionato contro il Bitonto: "Affrontare il Falconara è sempre una grande motivazione. Sono partite che si preparano soprattutto dal punto di vista mentale: serviranno attenzione, sacrificio e massima concentrazione per tutta la gara".Non manca l'appello ai tifosi: "Il loro sostegno può fare la differenza. Giocare contro le campionesse d'Italia con il PalaPiccinni pieno sarebbe una spinta enorme". L'appuntamento è fissato per domenica alle ore 17:30 al PalaPiccinni di Altamura, dove la Soccer cercherà un'altra prova di carattere per misurarsi con l'élite del futsal femminile italiano.9ª giornata – Serie A TesysSoccer Altamura – Osaka FalconaraPalaPiccinni - AltamuraDomenica 21 dicembre, ore 17:30Diretta TV: YouTube – Divisione Calcio a 5