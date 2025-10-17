Giuseppe Valente, ds Soccer
Calcio a 5

Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla

Il ds Valente: "Partita durissima ma ci crediamo"

Altamura - venerdì 17 ottobre 2025 17.40
5ª giornata – Serie A Tesys
Soccer Altamura vs TikiTaka Francavilla
PalaPiccinni – Altamura
Domenica, ore 17:30
Diretta TV: YouTube – Divisione Calcio a 5

La Soccer Altamura si prepara ad affrontare una delle gare più impegnative di questo inizio di stagione. Domenica, al PalaPiccinni di Altamura, le biancorosse ospiteranno il TikiTaka Francavilla nella sfida valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. Un appuntamento di grande fascino e difficoltà, come sottolinea il direttore sportivo Giuseppe Valente, che traccia un bilancio del primo mese di campionato e presenta la sfida contro una delle squadre più quotate del torneo:

"Siamo partiti in sordina con i due derby – spiega Valente –. Probabilmente abbiamo conquistato un punticino inaspettato a Molfetta, mentre col Bitonto non è andata bene. Conoscevamo la loro forza e la sconfitta era da mettere in conto. Poi però ci siamo ripresi alla grande con sei punti in due partite, battendo due dirette concorrenti nella corsa ai playoff".

Il TikiTaka Francavilla rappresenta però un test probante per misurare le reali ambizioni della squadra altamurana. "Domenica incontriamo una squadra molto forte – aggiunge il DS –. È una delle candidate alla vittoria dello Scudetto, anche se non è partita benissimo. È l'unica squadra che ha davvero dodici giocatrici titolari. Sarà durissima, forse la partita più difficile delle prime cinque". Nonostante la consapevolezza del livello dell'avversario, in casa Soccer non manca la determinazione.

"Venderemo cara la pelle – assicura Valente –. Ci aspetta davvero una gara importante e abbiamo bisogno del nostro pubblico. Ci aspettiamo un PalaPiccinni stracolmo di gente, pronto a tifare i nostri colori. Sarà una sfida tosta, ma con il calore di Altamura possiamo fare la differenza".
