Soccer Altamura: serve grande sostegno, tutti al palazzetto

Dopo la deludente sconfitta di domenica scorsa in trasferta, alla Soccer Altamura, impegnata domani pomeriggio al PapaPiccinni per la partita di ritorno del terzo turno dei play-off del campionato di serie B femminile di Calcio a 5, servirà un impresa per accedere alle final four che, nel prossimo week-end, assegneranno l'ultimo posto per la massima serie. La squadra biancorosso, infatti, deve recuperare due gol di passivo, frutto del 6 a 4 a favore del Levante Caprarica.Certo non sarà facile, ma le ragazze altamurano hanno le capacità tecniche per poter fare. D'altronde anche nella passata stagione, la Soccer, pur con una squadra diversa e forse meno forte tecnicamente, dopo aver perso la partita di andata contro il Pero, sfiorò la clamorosa rimonta, fermandosi ad un solo gol dalla qualificazione. Servirà, comunque, una prestazione quasi perfetta, certamente migliore di quella di domenica scorsa. Staremo a vedere se le parole del vice presidente Carlo Benedetto saranno servite da sprono. Sulla stessa lunghezza d'onda del numero due murgiano è Paolo Fiorino, responsabile della comunicazione: "Domenica scorsa – ha dichiarato il dirigente altamurano - non ho riconosciuto più la mia squadra. Mi aspetto che domani ci sia la reazione del gruppo, visti i sacrifici fatti da tutti noi dirigenti e staff tecnico per mettere su questa squadra, quindi spero che i nostri sacrifici siano ripagati con il passaggio del turno."La partita tra Soccer Altamura e Levante Caprarica sarà diretta da Giglio Pietro Granata di Sala Consilina e Sante Garofalo di Battipaglia, con Giuseppe Squicciarini di Bari al cronometro. Prevista la diretta streaming a cura della redazione di Streaming Tv ma servirà il supporto del pubblico per compiere quest'impresa. Inoltre, in occasione della festa della mamma, tutte le mamme presenti al palazzetto riceveranno un omaggio floreale. Si si attende un PalaPicccini gremito.