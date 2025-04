Soccer Altamura: secondo turno play-off contro Grottaglie

Dopo la sosta per le festività pasquali, è nuovamente vigilia dei play-off per la Soccer Altamura che, infatti, domani pomeriggio, al PalaPiccinni, scenderà in campo per il secondo turno dei play-off del girone C di serie B femminile contra la WFC Grottaglie. Una partita, quella contro la formazione tarantina, abbastanza complicata per la squadra altamurana che, nei tre precedenti stagionali, due di campionato e uno di Coppa Italia, ha vinto solo una volta. D'altronde, arrivati a questo punto non ci sono più partite facili ma c'è una certezza: per andare avanti bisogna alzare il livello del gioco.Nel turno precedente contro la Virtus Cap San Michele ha sofferto più del previsto venendo a capo di una sfida più difficile del previsto solo dopo i tempi supplementari. Della stessa opinione è Antonella Plevano alla quale abbiamo chiesto di fare un passo indietro proprio alla partita di due domeniche fa: "Chi ha assistito alla partita, – ha dichiarato la laterale abruzzese - ha potuto vedere e anche percepire quanto la partita sia stata difficile, ma nonostante questo mi tengo orgogliosamente stretta il merito del mio gruppo di non aver mai mollato e di non aver ceduto il passo al nervosismo. Siamo state brave a reggere sia fisicamente che mentalmente, e farlo in una partita tosta come quella col Sammichele è, a mio parere, un merito estremamente più grande." Anche la calcettista biancorossa è consapevole che bisogna migliorare e ripartire da quello che non è andato nel turno precedente: "Arrivare ai playoff – afferma con orgoglio - è una bella soddisfazione, sempre accompagnata però dalla consapevolezza che più si va avanti più sarà difficile. Sappiamo che le squadre che incontriamo hanno il nostro stesso merito di essere arrivate fin lì, per cui ogni settimana ripartiamo da ciò che abbiamo sbagliato nella settimana precedente dagli eventuali errori e dalle sbavature che sono state fatte, e cerchiamo di correggerle. Insisto però sempre sulla forza del gruppo perché secondo me è questo che fa la differenza fino in fondo." Infine, sulle prossime avversarie: "La WFC Grottaglie - ha concluso - è una squadra molto ben attrezzata e organizzata a mio parere, e lo ha dimostrato nelle partite precedenti. Sicuramente anche domenica sarà una partita molto impegnativa, ma penso che non bisogna mai darsi per vinti. Entrare in campo rispettando il lavoro dell'avversario per non sottovalutarlo è importante, ma essere consapevoli dei sacrifici che ci hanno portate a stare in quel campo, quel preciso giorno contro di loro, penso che questo invece sia veramente fondamentale".La partita tra Soccer Altamura e WFC Grottaglie sarà diretta da Tommaso Nargiso di Ferrara e da Lucio Coviello di Potenza, con Antonio Vania di Barletta. Fischio d'inizio alla ore 17,00 con diretta integrale a cura della redazione di Streaming TV. Prima dell'inizio della partita, come da disposizioni del Divisione Calcio a 5, che ha recepito l'invito del CONI, sarà osservato un minuto di silenzio in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre Francesco, durante il quale sarà letto questo suo pensiero: "Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore". Inoltre, le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio.