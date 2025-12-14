Soccer Altamura: sconfitta in casa contro il Rutigliano

Si ferma in casa la corsa della Soccer Altamura, sconfitta 3-5 dall'Audax Rutigliano nello scontro diretto tra squadre di vertice. Un risultato che rappresenta la terza battuta d'arresto in campionato per i biancorossi, la seconda tra le mura amiche, arrivata contro la formazione attualmente seconda in classifica, e dopo un match che ha messo in luce carattere e orgoglio, ma anche qualche disattenzione di troppo da migliorare.Gli ospiti subito pericolosi dopo pochi minuti, ma Vitale salva il risultato con una super parata su tiro ravvicinato, a botta sicura, di Achille. E' soltanto il preludio al gol che arriva dopo un minuto: discesa sulla sinistra di Achille e palla al centro per Geredici, che mette in rete la palla del vantaggio Audax. Da un rinvio errato, nasce l'azione del raddoppio ospite, che arriva al 15' con un diagonale preciso di Franco. La reazione altamurana arriva sul finale del primo tempo ma prima Pestrichella, poi Lorusso Pasquale, sprecano due ghiotte occasioni a tu per tu con Tria,e il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti di due reti.Il secondo tempo comincia con una dormita generale, che permette a Geredici di involarsi tutto solo sulla fascia destra, e ad Achille di raccogliere l'assit dello 0-3. Subita la terza rete, i ragazzi di mister Grimaldi chiudono nella loro metà campo gli avversari, creando non pochi grattacapi per Tria. Al 13' è capitan Gramegna a segnare la prima rete altamurana, con un calcio di punizione dal limite dell'area, che da ulteriore speranza alla rimonta altamurana. Superata metà ripresa, Pestrichella ruba una palla sulla trequarti, avanza e serve a Santacroce l'assit del 2-3. I biancorossi di casa ci credono e provano la mossa del power play, ma qualche minuto più tardi, un tiro telefonato di Maiullari permette a Tria di bloccare la palla e di segnare, dalla sua porta, il gol che vale il momentaneo 2-4. La partita è frenetica, e Pestrichella, dopo una lunga serie di passaggi, segna la terza rete altamurana, che accende anche il PalaPiccinni. A due minuti dalla fine arriva l'azione che decide la gara: Pestrichella, con un diagonale chirurgico, colpisce il palo interno, la palla rotola sulla linea e finisce tra le mani di Tria, che sempre dalla sua porta segna la rete del 3-5. Questa "sliding doors" taglia definitivamente le gambe a capitan Gramegna e compagni, e il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale.Il ko non ridimensiona il percorso della Soccer Altamura, che resta protagonista di un campionato fin qui positivo. Contro un avversario di valore, la squadra ha mostrato carattere e capacità di restare in partita anche nei momenti più complicati. Dalla sconfitta arrivano indicazioni utili su cui lavorare, in vista dei prossimi impegni che diranno molto sulle ambizioni di una Soccer Altamura determinata a rimanere stabilmente nelle zone alte della classifica.SOCCER ALTAMURA – AUDAX RUTIGLIANO 3–5Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Gramegna M., Pestrichella, Lorusso M., Picerno. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Audax Rutigliano: Palazzo, Squeo, Lastilla, Roppo, Ruospo, Didonato, Creatore, Achille, Franco, gerdeci, Pavone, Tria. Allenatore: Straziota Francesco.Arbitro: Francesco Agostino De Pietro di Molfetta.Reti: 5' pt Geredici (AR), 15' pt Franco (AR), 1' st Achille (AR), 13' st Gramegna M. (SA), 22' st Santacroce (SA), 25' st Tria (AR), 26' st Pestrichella (SA), 28' st Tria (AR).Falli: 3-4, 3-5.Ammoniti: Tancredi (SA), Santacroce (SA), Roppo (AR), Tria (AR).