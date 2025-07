Soccer Altamura scatenata sul mercato, nuovi arrivi e ritorni

Non si ferma il lavoro della Soccer Altamura per costruire la squadra che affronterà la serie A. Ecco le ultime novità., del 2002, è una nuova giocatrice della Soccer Altamura. Ha iniziato a giocare a calcio all'età di 10 anni, frequentando una scuola calcio per tre anni. In seguito ha militato per quattro anni nella Virtus Cap Sammichele. Negli ultimi tre anni ha indossato la maglia bordeaux del Bitetto, dove ha ricoperto il ruolo di capitano. Con la squadra murgiana ha raggiunto importanti traguardi, come i playoff nazionali e le Final Four di Coppa Puglia, un risultato storico per il club. Ha inoltre preso parte a iniziative nazionali organizzate dalla Divisione, tra cui la Rappresentativa, con cui ha raggiunto per due volte consecutive le semifinali del torneo. "Sono veramente entusiasta - ha dichiarato - di cominciare quest'esperienza in questa squadra e di potermi allenare con giocatrici di un certo livello. Per me è un vero onore. Sono qui per crescere e dare il massimo!"Un'altra promettente giocatrice vestirà la maglia biancorossa:(2006). Per lei prima esperienza nella massima categoria, un passo importante in una carriera già ricca di tappe significative. Ha mosso i primi passi nel Bitetto Calcio a 5, dove ha giocato per cinque anni, e negli ultimi tre ha indossano la fascia da capitano già in giovanissima età. Successivamente si è trasferita poco più a nord, entrando a far parte dell'Under 19 del Bitonto, squadra con cui ha trascorso altri tre anni di crescita e successi. Con il Bitonto ha raggiunto tre Final Four di Coppa Italia Under 19 (disputando quindi tre semifinali consecutive), e tre Final Four Scudetto Under 19, arrivando fino alla finale scudetto proprio in questa stagione. Non è tutto: Martina e la sua squadra hanno conquistato anche la finale della Supercoppa Italiana Under 19."Sono felice ed entusiasta - ha detto - per il mio arrivo nella Soccer Altamura. Per me si apre una nuova sfida, una nuova tappa del mio percorso che affronterò con entusiasmo, determinazione e voglia di crescere. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura, dare il massimo e contribuire con impegno, passione e professionalità agli obiettivi comuni. Ringrazio la società per la fiducia dimostrata: sono pronta a mettermi subito al lavoro."Torna in biancorosso Rosita Rinaldi (2005). "Con profonda emozione e grande senso di appartenenza - ha detto - annuncio il mio ritorno in questa squadra, dove ho avuto l'onore di trascorrere 11 anni della mia carriera calcistica. Indossare nuovamente la maglia numero 10 rappresenta per me un privilegio e una responsabilità importante. Mi impegno a dare il massimo, a lavorare con dedizione e a contribuire con tutte le mie forze al successo e alla crescita della squadra. Sono grata per l'opportunità di far parte ancora una volta di questa società, e determinata a dimostrare tutto il mio valore e la mia passione per questo sport."Da segnalare anche la conferma di, in porta. "Essere confermata in questa squadra è per me un grande onore e una responsabilità - ha dichiarato - che affronterò con il massimo impegno e determinazione. Dopo un anno ricco di emozioni, non ho avuto dubbi: restare qui era la scelta giusta. La scorsa stagione è stata importante per la mia crescita, sia personale che sportiva, e non vedo l'ora di rimettermi in gioco con le mie compagne, lo staff e tutti coloro che credono in noi. Ringrazio la società per la fiducia rinnovata. Ora testa bassa e tanto lavoro: si riparte con più fame, più consapevolezza e lo stesso amore per questi colori. Ci vediamo in campo!"