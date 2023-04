Soccer Altamura saluta il pubblico con una vittoria

La Soccer Altamura sconfigge, con il risultato di 6-4, il Grimal Barletta e chiude con una vittoria, la dodicesima su quattordici, il suo cammino casalingo in campionato.La gara comincia male per la Soccer Altamura e dopo soli pochi secondi Caggia, tutto solo davanti a Stigliano, porta in vantaggio gli ospiti. La risposta altamurana arriva con il pareggio di Laddaga su calcio di punizione. Al 12' Acocella ci prova dalla lunga distanza, la palla viene deviata da un altamurano e finisce sulla testa di Tortora che fa 2-1. Qualche minuto dopo Laddaga concede il bis direttamente da calcio di punizione dal limite e si ritorna alla parità. Al 21' ospiti ancora avanti ancora con Tortora ma lo scatenato Laddaga, servito da Santacroce, si gira e fulmina Stella segnando la sua tripletta personale che vale il 3-3.Al 10' del secondo tempo Tortora chiude un perfetto contropiede iniziato con Diviesti e porta avanti il Grimal Barletta per la quarta ed ultima volta. La reazione degli altamurani è forte e il pareggio porta la firma di capitan Gramegna, che batte Stella con un diagonale all'angolino basso. Il primo vantaggio della Soccer Altamura è una perla balistica di Forte, che da posizione angolatissima, mette la palla sotto la traversa. A pochi minuti dalla fine Maino chiude i conti: ruba palla davanti alla sua area, avanza indisturbato e batte il portiere ospite segnando la rete del definitivo 6-4.