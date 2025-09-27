Vanessa Pereira
Calcio a 5

Soccer Altamura, sale l’attesa per l’esordio casalingo

Al PalaPiccinni arrivano le pluricampionesse del Bitonto

Altamura - sabato 27 settembre 2025
Sale l'attesa in casa Soccer Altamura per l'esordio casalingo nel campionato di Serie A Tesys di Calcio a 5. Domani pomeriggio al PalaPiccinni arrivano le pluricampionesse del Bitonto. A parte l'importanza della squadra avversaria, per tutta la città di Altamura si tratta di un evento storico perché, dopo oltre un decennio, Pallamano Altamura stagione 2010/2011, la nostra città torna ad ospitare una partita di un massimo campionato.

Quella contro le campionesse del Bitonto sarà una partita che potrà dire molto sulla forza della Soccer Altamura, totalmente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, che, nonostante all'esordio non sia andata oltre il pareggio sul campo della Femminile Molfetta, da molti addetti ai lavori è stata indicata come mina vagante del campionato. Questo perché il direttore sportivo Giuseppe Valente ha costruito una rosa fatta da giocatrici abituate a calcare palcoscenici importati. Una di queste è sicuramente Vanessa Pereira, tre volte Pallone d'Oro, con un palmarès da capogiro. "Domenica scorsa – ha dichiarato la giocatrice verdeoro a proposito della prima partita – la tensione era palpabile, non è andata come volevamo ma è stata una partita importante per capire dove dobbiamo migliorare. La società merita il di più e noi possiamo fare molto meglio." Nonostante le difficoltà della prima partita, la laterale biancorossa si è già ambientata nella città del pane. "Ad Altamura – ha aggiunto – mi trovo molto bene. Ho trovato un gruppo ben affiatato che cerca di risolvere i problemi insieme. Ho un bel rapporto con tutte le mie compagne di squadra e con alcune di loro ho legato sin da subito. Insomma, sono felice e serena con loro e con la società." Adesso, comunque, bisogna focalizzarsi sul Bitonto: "Affrontare questa squadra – ha concluso la calcettista brasiliana - sarà bellissimo e stimolante. Sono sicura che sarà una bella partita e spero che i tre punti rimangano con noi."

La partita promette spettacolo anche sugli spalti: al PalaPiccinni sono attesi molti supporters neroverdi e per questo c'è bisogno del supporto di tutti gli sportivi altamurani. L'appuntamento, dunque, è fissato per domenica 28 settembre alle ore 17:30.
  • Soccer Altamura
