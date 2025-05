Soccer Altamura: sabato a Cesena la semifinale

Nonostante manchi sempre meno all'appuntamento delle Futsal Final, non si è ancora spenta l'eco della partita di domenica scorsa che ha visto la Soccer Altamura superare per 5 a 1, ottenendo così il biglietto per Cesena. Una delle grandi protagoniste di quella partita, probabilmente la migliore in campo, è stata Giusy De Marco che con i tre gol messi a segno a suggellato una prestazione da ricordare per sempre. A dire il vero, la laterale biancorossa è abituata a giocare partite così importanti, vista la lunga militanza nella massima serie, ma ogni partita è un'emozione sempre diversa:"Ho provato le stesse emozioni – ha dichiarato la numero sette murgiana -, se non più in grande di determinati scenari vissuti in serie A. I tre gol sono stati solo frutto del lavoro di squadra, che quando prevarica sul resto inevitabilmente regala forti emozioni e risultati positivi." La prestazione di domenica scorsa ha cancellato tutti i dubbi e le insicurezze della partita di andata: "Nella settimana che ha preceduto la partita – ha aggiunto la calcettista calabrese – in squadra ci siamo detti ben poco, in quanto c'era poco da parlare e tanto su cui lavorare e ripartire. Difatti, eravamo tutti quanti consapevoli del fatto che il fattore campo sia stato determinante e all'andata molto limitante per noi, ma già dal secondo tempo dell'andata era palese la voglia di riscatto e la vera identità di questa squadra, che in casa nostra ha prevalso."Archiviato il Levante Caprarica, adesso è tempo di pensare all'Athena Sassari: "Ormai la Sardegna ci perseguita, - ha chiosato la numero sette della Soccer Altamura, ma se alle Final Eight un'altra squadra sarda ci ha eliminate, questa volta credo in un epilogo diverso, perché se finora non abbiamo potuto rivendicare la nostra delusione e amarezza per la coppa persa, mi piace pensare che adesso si ripresenta la nostra occasione per rifarci, per questo ci aspetterà sicuramente una grande sofferenza, ma oramai noi quasi ci conviviamo, quindi saremo pronte!"