Soccer Altamura: riprende la serie A

Dopo alcune settimane di pausa, la Soccer Altamura è pronta a tornare protagonista nel campionato di Tesys Serie A femminile di calcio a 5, affrontando in trasferta l'Okasa Falconara nel recupero della 20ª giornata, in programma stasera alle ore 20:00.Una sfida di grande livello che arriva in un momento cruciale della stagione, come sottolineato dall'universale biancorossa Mariagrazia Pezzolla, che ha raccontato il lavoro svolto dalla squadra durante la sosta: "Abbiamo sfruttato questa pausa per lavorare molto su alcuni aspetti tattici e per recuperare qualche acciacco. Abbiamo intensificato gli allenamenti, soprattutto dal punto di vista atletico, senza però trascurare la parte tattica e il lavoro con la palla. È stata una sosta utile per ricaricare le energie e farci trovare pronte per questa parte finale della stagione."Le altamurane si presentano alla sfida forti della crescita mostrata nel corso dell'anno, ma consapevoli del valore dell'avversario: "Rispetto alla partita di andata siamo cresciute come squadra, abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi e maggiore intesa in campo. Anche loro sicuramente sono una squadra diversa, perché durante la stagione si cresce sempre sia dal punto di vista del gioco che della condizione. Mi aspetto una partita ancora più difficile e combattuta rispetto all'andata."Sull'incognita legata agli impegni europei delle marchigiane, Pezzolla mantiene equilibrio: "La Champions porta via tante energie, sia fisiche che mentali, però Falconara è una squadra abituata a giocare partite importanti. Inoltre giocano in casa e sicuramente vorranno fare bella figura davanti al loro pubblico."Quella di giovedì sarà anche un'importante prova generale in vista del quarto di finale di Coppa Italia, dove le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte: "Sicuramente sì, affrontare la stessa squadra a così poca distanza di tempo ti permette di studiare meglio l'avversario e perfezionare il modo in cui andare ad affrontarlo. Però le partite di Coppa sono un'altra storia, sono gare secche e questo le rende sempre imprevedibili dal punto di vista del risultato." Una gara dunque tutta da vivere, tra ambizioni, crescita e voglia di stupire, con la Soccer Altamura pronta a giocarsi le proprie carte contro una delle squadre più forti del campionato.Serie A Tesys – 20ª giornata️ Okasa Falconara Soccer AltamuraPalaBadiali – Falconara Marittima (AN)Giovedì 2 Aprileore 20:00Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)