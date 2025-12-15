Soccer Altamura riparte di slancio: vittoria a Verona

La Soccer Altamura riprende il cammino in Serie A Tesys di calcio a 5 femminile nel migliore dei modi. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali, le biancorosse espugnano il campo dell'Audace Verona imponendosi per 5-8, al termine di una gara ricca di ritmo, intensità e giocate di qualità.L'approccio è subito deciso. Dopo poco più di un minuto Cintia Pereira colpisce il palo da distanza ravvicinata, preludio al vantaggio che arriva al 3': Kubaszek sfonda sulla sinistra e mette al centro per Cintia Pereira, puntuale sul secondo palo per lo 0-1. Altamura continua a spingere e al 4' è ancora Kubaszek a creare pericoli sulla destra, senza però trovare la deviazione vincente di Vanessa Pereira. Al 5' Polloni è decisiva su Natasha Barban, ma sul ribaltamento di fronte arriva il raddoppio: errore difensivo delle veronesi, Cintia recupera palla e serve immediatamente Vanessa Pereira, che firma lo 0-2. Passano pochi istanti e arriva anche lo 0-3, frutto di uno scambio nello stretto tra Matijević e Cintia Pereira, con quest'ultima che riceve palla e conclude da dentro l'area. L'Audace prova a reagire, ma la Soccer è spietata. Dopo alcune conclusioni respinte, al 10' sugli sviluppi di un corner battuto da Kubaszek, Vanessa Pereira si coordina alla perfezione e con un sinistro al volo sotto l'incrocio firma lo 0-4. Al 13' è ancora Kubaszek a fare la differenza sull'out destro: palla al centro per Matijević, destro preciso nell'angolino e 0-5. Le padrone di casa accorciano al 16' con Natasha Barban, che da fuori area trova una traiettoria beffarda per l'1-5. Nel finale di primo tempo, nonostante il power play dell'Audace, è ancora la Soccer a colpire: al 20' scambio tra le due Pereira e Vanessa realizza l'1-6 con cui si va all'intervallo.La ripresa si apre con ritmi alti. Cintia Pereira va due volte vicina al gol nei primi secondi, poi l'Audace risponde con un contropiede delle sorelle Barban, ma Polloni si fa trovare pronta. Dopo diverse occasioni non concretizzate, al 5' è ancora Natasha Barban a inventare: azione personale e assist per la gemella Melissa, che deposita in rete il 2-6. La Soccer Altamura non si scompone e al 8' ristabilisce le distanze: triangolazione tra Szostak e Matijević, cambio di fronte per Kubaszek e destro vincente da poco dentro l'area per il 2-7. L'Audace Verona si affida quindi al portiere di movimento e all'9' trova il 3-7 con Maretti, su assist di Natascia Barban. La risposta ospite è immediata: al 10' ancora Kubaszek a imperversare sulla destra, palla al centro per Matijević e tiro di prima intenzione che vale il 3-8. Nel finale le padrone di casa continuano a spingere. Al 14' palla lunga di Verdu per Melissa Barban, cross forte sul secondo palo dove Ficeto arriva in scivolata per il 4-8. Al 19' azione insistita dell'Audace con Maretti, che vince un rimpallo e dal limite sorprende Nicoletta per il 5-8 definitivo. Negli ultimi minuti Cataldo ha due buone occasioni, ma Verdu si fa sempre trovare pronta.Finisce 5-8 per il Soccer Altamura, che lancia un segnale forte alla ripresa della Serie A Tesys: una vittoria di carattere, qualità e personalità, maturata su un campo difficile e contro un avversario mai domo. Domenica prossima le biancorosse torneranno davanti al proprio pubblico, ospitando al PalaPiccinni le campionesse d'Italia dell'Osaka Falconara, in una sfida di grande prestigio che rappresenterà un banco di prova importante per il prosieguo della stagione.TabellinoSerie A Tesys – 8^ giornataAudace Verona – Soccer Altamura 5–8Audace Verona: Verdu, Novaes, Persiano, Ferrari, M. Barban, Ficeto, Maretti, N. Barban, Boschetto, Tosetto, Santi, Zardini. Allenatore: Andrea Rossi.Soccer Altamura: Polloni, Cataldo, Szostak, Sabatino, Pezzolla, C. Pereira, Kubaszek, Coletto, V. Pereira, Matijević, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Arbitri: Alessandro Cannizzaro (Ravenna) e Francesco Cocco (Parma).Cronometrista: Gioele Gasparetto (Rovigo).Marcatrici: 2'20" pt C. Pereira (S), 4'08" pt V. Pereira (S), 5'47" pt C. Pereira (S), 9'22" pt V. Pereira (S), 12'47" pt Matijević (S), 15'29" pt N. Barban (A), 19'40" pt V. Pereira; 4'29" st M. Barban (A), 7'26" st Kubaszek (A), 8'31" st Maretti (A), 9'07" st Matijević (S), 13'50" st Ficeto (A), 18'13" st Maretti (A).Ammonite: N. Barban, Tosetto (A); Kubaszek (S).Falli: 2-0, 3-2.