Soccer Altamura, quarta vittoria consecutiva

Quarta vittoria consecutiva per lanel campionato didi calcio a 5. La squadra murgiana supera con un netto 6 a 1 le salentine del, un successo mai in discussione anche se non è stata la migliore partita della stagione.Con capitan Difonzo out per squalifica, mister Tassielli da fiducia a Rinaldi, schierata nel quintetto iniziale. Le altamurane, pur comandando il gioco, iniziano in maniera abbastanza compassata. Da segnalare solo qualche tentativo dalla distanza di Lorusso e Pedroso con Lazzari attenta. Le ospiti si difendono con ordine e riescono a mantenere la porta inviolata almeno fino al 18' quando èa sbloccare il risultato con una conclusione da due passi, su ribattuta corta della difesa. Una manciata di secondi dopo, arriva il raddoppio: ripartenza di Lorusso e scarico perche segna senza difficoltà.In canovaccio della partita non cambia nella ripresa, anche se la prima occasione è per le ospiti con Primitivo che, però, non riesca a sfruttare un errore di Pedroso. Subito dopo arriva il terzo gol altamurano grazie ad uno sfortunato autogol di. All'11' il Levante riesce ad accorciare le distanze con, ottimamente assistita da De Carlo ma a ristabilire le distanze ci pensache riesce a superare Lazzari con un tiro quasi dalla linea di fondo. Negli ultimi tre minuti di gioco arrivano gli altri due gol altamurani: il primo porta la firma diche, arrivata in corsa su una palla servitagli da Lorusso sull'out di sinistra, fulmina Lazzari con un tiro sotto l'incrocio, il secondo è di Rinaldi che, in scivolata, fissa il risultato sul definitivo 6 a 1.Con questo successo, la Soccer Altamura mantiene la quinta posizione in classifica, ma è attesa da un trittico di partite molto difficili. Si inizia domenica prossima da Grottaglie, si prosegue in casa contro il Royal Team Lamezia dopo la sosta e poi si va a Segato: Sabatini, Maccione, Lorusso, Carone, Tragni, Pedroso, Minafra, Maffei, Rinaldi, Montecalvo, Piccolini. Allenatore: Tassielli.: Lazzari, Martiriggiano, Primitivo, Pedone, Maniglia, Vizcaino, Petrelli, Cillo, Pampo, De Carlo, Zucurachi, Trenta. Allenatore: Campanile.: 17'40" st Lorusso (SA), 18'14" Pedroso (SA); 4'50" st Pampo (SA, aut.), 11'00" st Primitivo (LC), 14'39" st Minafra (SA), 18'41" st Pedroso (SA), 19'14" st Rinaldi (SA).: Mirko Girolamo Cantatore di Molfetta e Domenico De Candia di Molfetta.: Nicola Ostuni di Bari.: 2-1, 3-1.