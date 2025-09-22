Molfetta - Soccer
Soccer Altamura: primo storico punto in serie A

Biancorosse partono con un pari, 2-2, nel derby di Molfetta

Altamura - lunedì 22 settembre 2025 18.00
È cominciata con un pareggio esterno l'avventura della Soccer Altamura nel campionato di Serie A Tesys. Sul difficile campo della Femminile Molfetta, le ragazze guidate da Mauro Gadaleta hanno mostrato carattere e determinazione, portando a casa un prezioso 2-2 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Un risultato che segna il primo punto nella massima serie per il club murgiano, protagonista di una prestazione all'altezza della nuova sfida.

Inizio di partita abbastanza equilibrato con la Soccer che si fa vedere in avanti con Vanessa che, per ben due volte, chiama in causa Sciannamea, mentre sul fronte opposto Kalè colpisce il palo da posizione abbastanza defilata. Il risultato si blocca poco dopo quattro minuti: fuga in banda destra di Kubaszek che pesca a centro area Pezzolla che insacca da due passi. Quasi immediata la risposta delle padrone di casa: Luna triangola con Caballero e, con un preciso tiro dal limite, supera Polloni. La Soccer Altamura prova subito a rimettere in naso avanti ma i tentativi di Kubaszek e Szostak non vanno a buon fine, mentre dall'altra parte Polloni si fa provare sempre pronta sulle conclusioni delle padrone di casa. Fatto sta che si va al riposto sull'1-1.

Nella ripresa la partita resta vivace con la Soccer Altamura che ci prova subito con un diagonale angolato di Vanessa con l'ex Sciannamea che risponde presente. Poco prima di metà frazione ancora protagonista la fuoriclasse brasiliana con una conclusione dalla distanza, sulla respinta del portiere di casa Kubaszek tenta in tap-in da ottima posizione ma spara alto. La femminile Molfetta risponde con Dell'Edera che per due volte chiama in causa Polloni. La partita resta equilibrata ma al 13' la Soccer ripassa in vantaggio: contropiede di Pezzolla, tiro che incoccia sul palo, Szostak si fionda sulla palla e insacca. Le padrone di casa non ci stanno e, dopo aver sfiorato il pareggio con Dell'Erina e Kalè, lo trovano al 15', ancora con Luna che, servita da Valenzano, favorita da un errore in uscita delle ospiti, sul secondo palo, insacca senza difficoltà. Nei minuti finali occasioni per Dell'Edera e Vanessa, ma il risultato non cambia più.

Nel complesso, buona prova per la Soccer Altamura anche se bisogna ancora lavorare: c'è da dire che oggi mancava un pezzo da novanta come Matijević, out per problemi di salute, ma bisogna ancora lavorare per trovare il giusto amalgama.

Domenica prossima, prima in casa per la squadra biancorossa, impegnata in un altro derby: al PalaPiccinni arriva il Bitonto, vittorioso per 6 a 1 contro il Kick Off.

FEMMINILE MOLFETTA - SOCCER ALTAMURA 2-2
Femminile Molfetta: Sciannamea, Dell'Ernia, Da Silva, Piccinno, Luna Rizo, Caballero, Errico, Valenzano, Pati, Martins, Ginosa. Allenatore: Diego Iessi.
Soccer Altamura: Polloni, Cataldo, Pasqual, Szostak, Sabatino, Pezzolla, C. Pereira, Kubaszek, Coletto, V. Pereira, Nicoletta, Valente. Allenatore: Maura Gadaleta.
Arbitri: Vincenzo Buzzacchino di Taranto e Antonio Carnazza di Taranto.
Cronometrista: Cristoforo Corsini di Taranto.
Reti: 4'19" pt Pezzolla (SA), 4'59" Luna Rizo (FM); 12'25" st Szostak (SA), 15'19" st Luna Rizo (FM).
Ammonite: Piccinno, Valenzano, Errico (FM); V. Pereira, Pasquale (SA).
Falli: 3-3, 4-1.

Gli highlights della partita
https://www.youtube.com/watch?v=1DfC7NFuhJw
  • Soccer Altamura
