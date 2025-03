Soccer Altamura, primo pareggio stagionale

(primo tempo 0-2)SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Tafuni, Santacroce, Maino S., Tancredi, Ninni, Laddaga, Gramegna M., Gramegna F., Berloco, Zaccaria. All. Grimaldi.SAN FERDINANDO C5: Gorgoglione, Poppi, Guerini, Lombardi, Angiulli, Frontino, Romanelli, Losapio, Frascolla, Torraco, Martire, D'Elisa. All. Russo.ARBITRO: Scolamacchia di Barletta.RECUPERO: 1' pt 1' stRETI : 9' D'Elisa (SF), 30' Frontino (SF), 45' Berloco (SA), 46' Berloco (SA).FALLI: 1-0 pt 3-3 stAMMONITI : Tancredi (SA), Gramegna F. (SA), Romanelli (SF).In un PalaPiccinni gremito in ogni ordine di posto, e con le due tifoserie a cantare per i propri beniamini, Soccer Altamura e San Ferdinando C5 pareggiano 2-2 offrendo al pubblico presente una gara vivace, corretta e aperta a qualsiasi risultato.La gara comincia con la Soccer Altamura leggermente contratta nei primissimi minuti di gara e con gli ospiti che sembrano partire meglio ma, dopo qualche incoraggiamento di mister Grimaldi, i biancorossi cominciamo a farsi vedere dalle parti di Gorgoglione. Una palla persa in fase offensiva fa ripartire Frontino, che salta un avversario in velocità e regala a D'Elisa l'assist del vantaggio ospite, quando il cronometro segna 10'. Laddaga prova subito a pareggiare con un tiro dalla distanza ma la palla esce di poco sopra la traversa. Una vera e propria reazione al gol del vantaggio stenta ad arrivare anche perché i laterali altamurani sembrano essere in giornata no e le incomprensioni con il pivot si susseguono ripetutamente. Nell'ultimo minuto del primo tempo, calcio d'angolo battuto male dagli altamurani e, il solito Frontino, vince un rimbalzo su Tancredi, si invola nella metà campo altamurana, batte con un preciso diagonale Chironna e fa 0-2.Dopo la strigliata di mister Grimaldi nell'intervallo, la Soccer Altamura sembra più viva e prova a pressare gli avversari nella loro metà campo ma le occasioni da rete latitano, almeno nei primi minuti del secondo tempo. A metà della ripresa, dopo una lunga azione manovrata, Gramegna Felice calcia dalla lunga distanza e trova una deviazione decisiva con la spalla di Berloco, che spiazza Gorgolione e segna la rete del 1-2. Il gol altamurano cambia totalmente l'inerzia della gara e, sulle ali dell'entusiasmo, solo un minuto più tardi, arriva il meritato pareggio altamurano: Tancredi si mangia D'Elisa, avanza nella metà campo ospite e serve sulla destra Berloco, che si accentra saltando un avversario e di sinistro batte Gorgoglione facendo esultare la parte biancorossa del PalaPiccinni. Dopo il pareggio, entrambe le squadre mostrano coraggio e provano entrambe a vincerla: al 25' Gramegna Felice calcia da un metro senza il portiere ma Lombardi si immola e salva sulla linea con il corpo, mentre al 28' Chironna fa una parata salva risultato su Angiulli. Il big match tra Soccer Altamura e San Ferdinando C5 finisce con un pareggio, il primo stagionale per i ragazzi di mister Grimaldi, che con ogni probabilità non fa sorridere nessuna delle due squadre ma, che permette agli altamurani di mantenere la testa della classifica e di essere gli unici responsabili del proprio destino fino alla fine del campionato.