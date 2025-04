Soccer Altamura: preziosa vittoria in rimonta

SOCCER ALTAMURA – MONTE SANT' ANGELO C5 3-2SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Dibenedetto, Santacroce, Maino S., Tancredi, Tafuni, Gramegna M., Berloco, Ragone, Disabato. All. Grimaldi.MONTE S.ANGELO C5: Palumbo, Frisoli, Mazzamurro, De Sio, Ortuso C., Santodirocco, Iaconeta P., Ortuso R., Ciuffreda, Ferri, Lauriola, Iaconeta S. All. Castriotta.ARBITRO: Sig. Miolli Kevin della sezione di Bari.RECUPERO: 2' pt 3' stRETI : 31' Ortuso C. (MA), 33' Santacroce aut. (MA), 43' Gramegna M. (SA), 47' Giorgio (SA), 53' Giorgio (SA).FALLI: 2-2 pt 3-2 stAMMONITI : Santacroce (SA), Ortuso R. (MA), Lauriola (MA).ESPULSI : Santacroce (SA), Disabato (SA), Ferri (MA), Palumbo (MA).Grande vittoria, 3-2 in rimonta dopo il doppio svantaggio contro il Monte Sant'Angelo C5, della Soccer Altamura, che si aggiudica la semifinale playoff del girone A di serie C2 pugliese. Una partita equilibrata e giocata, soprattutto nel secondo tempo, a viso aperto da entrambe le compagini, che sono state tra le protagoniste della regular season.Dopo un primo tempo avaro di emozioni e finito con entrambe le porte inviolate, si assiste ad una ripresa emozionante e ricca di episodi che accendono la partita. Bastano tredici secondi dall'inizio del secondo tempo agli ospiti per andare in vantaggio: una palla sanguinosa orizzontale nella propria trequarti regala la possibilità a Ortuso Claudio di segnare il gol facile facile dello 0-1. Due minuti più tardi Iaconeta Pasquale, dalla sinistra, mette la palla in mezzo all'area di rigore e Santacroce involontariamente la spinge alle spalle dell'incolpevole Chironna. Sotto di due gol, la Soccer Altamura completa i suoi cinque minuti da incubo con l'espulsione si Santacroce, che rimedia il suo secondo cartellino giallo per un fallo a dir poco dubbio. I biancorossi reggono senza troppi problemi l'inferiorità numerica e, quasi a metà ripresa, riescono ad accorciare le distanze grazie al calcio di punizione dal limite di capitan Gramegna. La rete da ulteriore linfa ai padroni di casa che arrivano al pareggio al 47': Giorgio fa il fenomeno sulla fascia sinistra, prima salta due avversari lasciandoli sul posto, poi batte Palumbo con un lob che strappa gli applausi del pubblico presente. Al 20' Tafuni, lanciato a rete in velocità, viene fermato per un discutibilissimo, per utilizzare un eufemismo, fallo laterale.La touche viene battuta rapidamente dagli ospiti in maniera irregolare e, con un tiro dalla distanza la palla finisce alle spalle di Chironna. Tra le proteste dei padroni di casa, il direttore di gara annulla la rete e concede il cambio fallo, facendo partire anche le proteste dei montanari. Calmati gli animi, al 53', arriva la rete del sorpasso biancorosso: Tancredi calcia dalla distanza, Giorgio devia la palla con la spalla e, un ulteriore deviazione di un avversario, spinge la palla in fondo alla rete. Negli ultimi minuti di gara il Monte Sant'Angelo C5 ci prova con il quinto uomo di movimento ma la Soccer Altamura regge senza grandissimi pericoli e si porta a casa una vittoria forse insperata, visto come si era messa la gara, e viste le tantissime assenze tra i biancorossi. Questo successo assume un sapore ancora più dolce considerando i precedenti stagionali contro il Monte Sant'Angelo C5, che avevano visto la Soccer Altamura uscire sconfitta sia all'andata (0-5) che al ritorno (5-8).Prossimo avversario dei biancorossi sarà, martedì 15 aprile, l'Eraclio C5, che ha battuto il Jovis Natio nell'altra semifinale. Con la Eraclio bisogna riscattarsi dopo aver subito la sconfitta più pesante in questa stagione.