Soccer Altamura pensa in grande per campagna acquisti

La società Soccer Altamura, neopromossa in serie A, pensa in grande per la campagna acquisti. Le attenzioni sono rivolte a un primo importante tassello della nuova squadra.Secondo voci di mercato la società biancorossa è interessata alla croata Tomislava Matijevic che nella passata stagione è stata protagonista con Women Roma, vincitrice del girone di serie B e della Coppa Italia. La pivot, detta "Toba", è libera. Nella Roma ha realizzato 53 gol totali nella stagione 24/25, suddivisi tra campionato e coppa. La stessa società della capitale l'ha salutata riconoscendole "la continua impressione di uno strapotere fisico difficile da eguagliare".Vanta nove presenze nella nazionale croata.