Soccer Altamura, nona vittoria consecutiva

SOCCER ALTAMURA – PESCARA 6-1Soccer Altamura: Luzi, Ferreira, Difonzo, De Marco, Costa, Lorusso, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Papangelo, Castro, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Pescara: Basciani, Barbetta, Nobilio, Verzulli, Masciulli, Silvetti, Legge, Salzetta, Pignataro, Matricciani.Arbitri: Franco Ferra di Policoro e Enrico De Bartolo di Molfetta.Cronometrista:Cosimo Damiano Lovero di Molfetta.Reti: 1'42" pt Difonzo (S), 2'14" pt Nobilio (P), 4'40" pt Ferreira (S); 7'19" st Castro (S), 8'44" st Difonzo (S), 10'42" st De Marco (S), 16'48" st Lorusso (S).Ammonite: Verzulli, Silvetti (P).Diventano nove le vittorie consecutive della Soccer Altamura nel girone G del campionato di serie B femminile di calcio a 5. La squadra biancorossa ieri pomeriggio ha superato in scioltezza il Pescara per 6 a 1 al termine della partita valida per la 15^ giornata. Risultato mai in discussione, ad eccezione dei minuti iniziali, con un botta e risposta tra le due squadre.Rispetto alle ultime uscite, mister Colaianni decide di cambiare lo starting five: all'unico punto fermo Luzi, confermata tra i pali, si aggiungono Ferreira a guidare la difesa, De Marco e Difonzo in banda e Costa in avanti. Il Pescara risponde con Basciani, Barbetta, Nobilio, Masciulli e Verzulli. Partenza lanciata per le biancorosse che sbloccano il risultato dopo meno di due minuti: Difonzo recupera palla in zona d'attacco e scarica il destro in rete. Immediata la risposta delle abruzzesi con Nobilio che, con un tocco sottomisura, devia in rete un cross teso dalla destra di Verzulli. Da questo punto in poi, però, è un monologo altamurano. Al 5' Difonzo si divora il gol del vantaggio, tirando addosso al portiere su un passaggio illuminate di Ferreira che, comunque, sul corner successivo, non da scampo a Basciani con una gran botta dalla distanza sotto l'incrocio. La Soccer insiste ma non concretizza. Al 7' ci prova Ferreira con una punizione, ma Basciani devia in angolo con il piede, mentre al 14' Costa, su invito di Lorusso, da due passi calcia incredibilmente fuori, un minuto dopo protagonista ancora la calcettista brasiliana che, dopo una triangolazione con Lorusso, trova la risposta di Basciani, sulla respinta Difonzo calcia fuori a botta sicura.L'inizio di ripresa è più in sordina per la Soccer che, pur mantenendo il pallino del gioco, non riesce a sfondare, almeno fino all'8' quando Castro, su azione d'angolo, tira un cannonata che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Poco più di un minuto dopo ed ecco servito il poker che porta la firma di capitan Difonzo brava a capitalizzare una bella triangolazione con costa. Passano altri due minuti arriva la manita grazie a De Marco che, dopo un'azione personale e qualche rimpallo vinto, supera un paio di avversarie e insacca con un diagonale di destro. A siglare il gol del 6 a 1 ci pensa Lorusso, rientrata in squadra dopo un lungo periodo di assenza, che su un bel assist di esterno di Castro, con un tiro di punta trova l'angolino basso del palo più lontano. Poco dopo Piccolini, subentrata nel frattempo a Luzi, si guadagna la pagnotta chiudendo lo specchio a Verzulli.In classifica, complice il turno di riposo della Women Roma, si porta a quattro punti di distanza dalla squadra giallorossa che, nonostante il buon vantaggio, non può ancora ritenersi al sicuro, visto che tra due giornate c'è lo scontro diretto. Prima però, c'è da affrontare in trasferta la Golden Eye Aradeo già sconfitta domenica scorsa in Coppa.