Soccer Altamura non si ferma, vittoria a Lucera

FUTSAL LUCERA – SOCCER ALTAMURA 3-7FUTSAL LUCERA: Trivisonne, Coccia, Danese, Giordano, Disciglio, Coccia, Carrozza, Pacifico, Milaqi, Russolillo, Montuori, De Mare. All. D'Antini,SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Tafuni, Santacroce, Maino S., Tancredi, Gramegna M., Picerno, Gramegna F., Laddaga, Ragone, Ninni. All. Grimaldi.ARBITRO: Sig. Tristano Roberto Ciro della sezione di Molfetta.RECUPERO: 1' pt - 2' stRETI : Carrozza (FL), Disciglio (FL), Russolillo (FL), Santacroce (SA), Ninni (SA), Santacroce (SA), Tancredi (SA), Laddaga (SA), Santacroce, Tancredi (SA).AMMONITI : Pacifico (FL), Trivisonne (FL), Gramegna F. (SA), Ninni (SA), Tancredi (SA).ESPULSI : Pacifico (FL).A Lucera arriva la quattordicesima vittoria in campionato della Soccer Altamura, su diciotto gare disputate. Superati i padroni di casa con un netto 3-7.Divario tecnico importante tra le due squadre, che a tratti si è quasi azzerato a causa di un campo di gioco al limite della praticabilità, non solo per le dimensioni ridotte. Partenza da incubo per gli altamurani, che forse peccano di troppa leziosità, e i padroni di casa vanno sul 3-0 dopo dieci minuti grazie a tre contropiedi finalizzati da Carrozza, Disciglio e Russolillo. I cambi di mister Grimaldi suonano la sveglia e la Soccer Altamura accorcia le distanze prima con santacroce e poi con Ninni, dando la sensazione di poter riacciuffare la gara in qualsiasi momento. Nel finale del primo tempo il Futsal Lucera potrebbe allungare ancora ma, Chironna chiude la saracinesca e, con la faccia, para il rigore calciato da Carrozza. Il secondo tempo è tutto di marca altamurana, anche se i padroni di casa si chiudono bene fino al decimo, quando rimangono in inferiorità numerica, e la Soccer Altamura ne approfitta pareggiando, ancora con Santacroce. Tancredi, a dieci minuti dalla fine, segna la rete del primo vantaggio altamurano, che permette ai ragazzi di mister Grimaldi di finire la gara in scioltezza e con la mente libera da brutti pensieri. Va in gol anche bomber Laddaga, che segna la rete del 3-5 e successivamente segnano ancora Santacroce, autore di una tripletta, e Tancredi, che segna la sua prima doppietta stagionale.Vittoria meritata e altri tre punti fondamentali per la Soccer Altamura, che sabato prossimo affronterà, al PalaPiccinni di Altamura, il San Ferdinando C5 staccato solo di 3 punti dagli altamurani, in quel che sarà il big match della diciannovesima giornata nel proprio girone di serie C2.