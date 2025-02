Soccer Altamura ne fa sette in trasferta

reti : 4' Picerno (SA), 5' Santacroce (SA), 13' Ruospo (AR), 19' Giorgio (SA), 23' Tafuni (SA), 33' Picerno (SA), 41' Santacroce (SA), 54' Ragone (SA).AZETIUM RUTIGLIANO: Pisani, Doro, Lacoppola, Palmaroli, Gianpaolo, Cino, Partipilo, Ruospo, Romagno, Latrofa, Visconti, Giuliano. All. Belviso,SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Tafuni, Santacroce, Maino S., Tancredi, Ninni, Gramegna M., Picerno, Berloco, Ragone, Disabato. All. Grimaldi.ARBITRO: Rizzi di FoggiaLa Soccer Altamura, in trasferta a Rutigliano, batte con un rotondo 7-1 i padroni di casa dell'Azetium Rutigliano, fanalino di coda della classifica del girone A di serie C2. Gara piuttosto semplice, come era prevedibile, per i biancorossi, che non hanno mai sofferto gli avversari e sono stati sempre padroni del campo e del risultato.Dopo pochi minuti, lunga azione manovrata con tutti gli altamurani che toccano la palla e Picerno insacca la rete del vantaggio da posizione centrale. Neanche il tempo di esultare e Santacroce, con un bolide sotto l'incrocio, porta i biancorossi avanti di due reti. I padroni di casa accorciano le distanze con Ruospo, che approfitta di una respinta corta di Chironna e segna l'unica rete di giornata dell' Azetium. Il terzo gol della Soccer Altamura è bellissimo: Santacroce, da posizione laterale, la mette al centro dove Giorgio, con un pregevole colpo di tacco la mette alle spalle di Pisani. A sette minuti dal duplice fischio arriva anche la quarta rete biancorossa ad opera di Tafuni, che avanza indisturbato e, dal limite dell'area, tira un missile rasoterra che non lascia scampo al portiere di casa. Il secondo tempo si apre come il primo: su schema da calcio d'angolo, Picerno segna la sua doppietta personale che vale il momentaneo 1-5.Al 41' arriva anche la doppietta di Santacroce, che tutto solo contro Pisani segna la sesta rete altamurana. La rete dell' 1-7 è opera di Ragone, che finalmente trova la sua tanto cercata prima rete stagionale dopo l'infortunio e un pizzico di sfortuna che lo avevano attanagliato da inizio stagione. La Soccer Altamura potrebbe segnare ancora ma la concentrazione cala e si arriva fino al triplice fischio con ritmi blandi e con le due squadre che non vedono l'ora di andare sotto la doccia.