Soccer Altamura: missione compiuta, terza piazza assicurata

La Soccer Altamura saluta il proprio pubblico nel migliore dei modi, conquistando una vittoria convincente per 3-1 contro il Dream Team Palo del Colle nell'ultima gara casalinga della regular season. Un successo che vale molto più dei tre punti: con questa affermazione, infatti, i biancorossi ottengono l'imbattibilità casalinga nel girone di ritorno e la matematica certezza del terzo posto, confermando il percorso solido e costante costruito nel corso della stagione.La partita si sblocca subito: un tiro velleitario dalla lunga distanza, destinato a finire sul fondo, di Giovanniello trova la deviazione di Priore e spiazza l'incolpevole Angelastri per il vantaggio ospite. La reazione biancorossa e immediata e il pareggio arriva solo dopo tre minuti con Tancredi, che raccoglie un assist dalla trequarti di Maiullari e insacca a pochi passi da Mingolla. La Soccer Altamura vuole i tre punti e prova ad impadronirsi della gara, ma la poca precisione nei passaggi e in fase offensiva, fa salire tensione e nervosismo nei ragazzi di mister Grimaldi. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-1 con poche chiare occasioni da gol e un po' di nervosismo da entrambe le parti.Nel secondo tempo la Soccer Altamura si ritrova e diventa padrona della partita dal primo all'ultimo minuto, anche se, rischia tanto in un paio di contropiedi degli avversari. Sono tante le occasioni create da capitan Gramegna e compagni ma Mingolla, ex biancorosso, sembra in giornata top e para quasi tutto dalle sue parti. Anche Santacroce ha una grossa opportunità, ma a pochi passi dalla porta e con Mingolla che avrebbe potuto poco, colpisce clamorosamente il legno. Mister Grimaldi ci prova con Maiullari power play e al 29', dopo una lunga serie di passaggi per muovere la difesa avversaria, si apre il pertugio giusto per Lorusso Pasquale, che dalla zone del dischetto del rigore, rompe l'incantesimo e segna la rete del vantaggio strameritato altamurano. Negli ultimi minuti anche gli ospiti ci provano con il quinto uomo di movimento, ma un malinteso tra Mingolla e Giovanniello permette a Pestrichella di rubare palla al capitano avversario e di insaccare, a porta sguarnita, la rete del definitivo 3-1.Archiviato il discorso terzo posto, la Soccer Altamura si appresta ora ad affrontare l'ultima giornata di campionato sul campo dell' Fc Santeramo, attuale fanalino di coda. Un impegno che chiuderà la prima fase del campionato prima di concentrare l'attenzione sugli appuntamenti successivi.SOCCER ALTAMURA – DREAM TEAM PALO DEL COLLE 3–1Soccer Altamura: Dibenedetto, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Maiullari, Lorusso Pasquale, Vitale, Tancredi, Gramegna Michele, Forte, Lorusso Mario, Angelastri. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Dream Team Palo del Colle: Picerno, Giovanniello, De Bari, Priore, Muzio, Pastoressa, Berloco, Schiraldi, Mingolla, Ameruoso, Borracci, Palermo. Allenatore: Bufano Domenico.Arbitro: Simone Battista di Taranto.Reti: 2' pt Priore (DT), 5' pt Tancredi (SA), 29' st Lorusso Pasquale (SA), 30+2' st Pestrichella (SA).Falli: 4-3, 4-5.Ammoniti: Pastoressa (DT), Giovanniello (DT), Palermo (DT), Santacroce (SA), Angelastri (SA).