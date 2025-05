Soccer Altamura: missione compiuta, si qualifica per final four

Serie B femminile di calcio a 5 - Play off (gara di ritorno)(andata 4-6)Missione compiuta. La Soccer Altamura ribalta il risultato dell'andata e si qualifica per le final four valide per la promozione in serie A. Nel palazzetto di casa, supera le salentine nettamente. Gara equilibrata nel primo tempo mentre nella ripresa le padrone di casa dilagano. Tripletta di De Marco mentre le altre due reti sono state firmate da Betinha Costa e da Mezzatesta. Festa ed emozioni nello spogliatoio per una vittoria ottenuta con grande determinazione.Le final four si giocheranno il 17 e il 18 maggio a Cesena. Oltre a Soccer Altamura, sono qualificate Pero (Milano), Virtus Romagna (Rimini) e Athena Sassari.Seguirà articolo con la cronaca della gara