Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa

Successo esterno a Santeramo

Altamura - domenica 19 ottobre 2025 12.29
La Soccer Altamura inizia nel migliore dei modi anche la sua avventura in Coppa Puglia, conquistando una preziosa vittoria esterna per 4-2 contro l' FC Santeramo. Nonostante le numerose assenze e una formazione rimaneggiata, la squadra altamurana ha dimostrato carattere, compattezza e grande capacità di reagire nei momenti decisivi del match.

Inizia con il piede sull' acceleratore la Soccer Altamura, che nei primi minuti di gioco va vicinissima alla rete con Santacroce e Lorusso Pasquale ma Lillo è strepitoso in entrambe le occasioni. Al 17' Santacroce non lascia scampo al bravo portiere ospite e, con un tiro potente dal limite, trasforma un calcio di punizione dal limite dell'area avversaria. Il vantaggio dure solo due minuti: Francinicni, sull'out di destra, serve Ruscigno Giuseppe, che da posizione centrale, gira alle spalle di capitan Gramegna e batte l'incolpevole Chironna da posizione ravvicinata. I biancorossi provano a costruire trame di gioco ma, fino alla fine del primo tempo, c'è poca lucidità e precisione nei passaggi.

Nei primi istanti del secondo tempo Picerno si invola sulla fascia destra e, con un tiro dal limite dell'area, coglie l'incrocio dei pali con Lillo che avrebbe potuto far poco. I padroni di casa rispondono con due contropiedi, ma sciupano due ghiotte occasioni davanti a Vitale, entrato al posto di Chironna. A metà ripresa, Lorusso Mario recupera palla davanti alla sua area, serve Santacroce sulla sinistra e corre verso l'area avversaria, dove chiude l'azione mettendo in rete il passaggio sul secondo palo del laterale altamurano: Soccer Altamura di nuovo in vantaggio. La seconda rete da ulteriore consapevolezza dei propri mezzi agli altamurani, che si portano sul 1-3 con Picerno, che dopo uno scambio prolungato con Lorusso Pasquale, batte Lillo al secondo tentativo, dopo una ribattuta del portiere di casa. Una distrazione in fase di impostazione, da il via libera al due contro zero di Francinicni e Ruscigno Giuseppe, con quest'ultimo che batte Vitale e segna la rete del 2-3. I rossoblù di casa provano il forcing finale ma al 29' arriva una delle azioni più belle della Soccer Altamura e Lorusso Pasquale regala a Santacroce un cioccolatino solo da scartare: doppietta per il vice capitano che vale il 2-4 definitivo.

L'esordio in Coppa Puglia lascia sensazioni più che positive per la Soccer Altamura, che conferma la bontà del lavoro tecnico e la coesione del gruppo. Vincere in trasferta, e con una formazione non al completo, è indice di forza mentale e solidità collettiva. Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione della Soccer Altamura promette davvero bene.

FC SANTERAMO – SOCCER ALTAMURA 2-4
FC Santeramo: Lillo, Longo, Ruscigno M., Cassano, Ruscigno G., Cappiello, Difonzo, Francinini, Sardone, Caponio, Difilippo, Castellaneta. Allenatore: Capozza Cataldo.
Soccer Altamura: Chironna, Tafuni, Santacroce, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Gramegna M., Lorusso M., Picerno. Allenatori: Gallo Nicola e Grimaldi Rodolfo.
Arbitro: Paolo Giovanni Laghetti di Taranto.
Reti: 17' pt Santacroce (SA), 19' pt Ruscigno G. (FS), 14' st Lorusso M. (SA), 20' st Picerno (SA), 22' Ruscigno G. (FS), 29' st Santacroce (SA).
Falli: 2-4, 1-2.
Ammoniti: Tncredi, Mr. Gallo (SA); Lillo, Cappiello (FS).
