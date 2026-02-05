CMB - Soccer
Soccer Altamura: la under 19 beffata nel finale

Sconfitta a Salandra contro la CMB (3-2)

Altamura - giovedì 5 febbraio 2026 8.43
Amaro finale per la Soccer Altamura, superata 3-2 dal CMB Futsal Team nella gara valida per la 7ª giornata del Girone D del campionato nazionale Under 19 di calcio a 5 femminile. L'incontro, andato in scena il 28 gennaio al PalaSaponara di Salandra, si è deciso solo negli ultimi istanti.

Le altamurane partono forte e passano in vantaggio al 3′ del primo tempo: Papangelo lascia partire un tiro potente dalla distanza, la palla colpisce il palo interno e termina in rete per lo 0-1. Il CMB reagisce e al 9′ pareggia con Do Amaral, che recupera palla sulla fascia, si accentra e realizza l'1-1.

Nella ripresa, dopo poco più di un minuto, il CMB Futsal Team passa in vantaggio: Carpineta vince un rimpallo e firma il 2-1. La Soccer Altamura non molla e al 5′ trova il pareggio con Cataldo, abile a sfruttare una disattenzione difensiva e fissare il 2-2. Il finale è drammatico: a 56 secondi dalla sirena, su una ripartenza in tre contro due, Do Amaral sigla il gol del definitivo 3-2, regalando il successo al CMB Futsal Team e condannando la Soccer Altamura a una sconfitta amara.

Dopo la gara, Corin Pascual, responsabile tecnico della squadra, ha commentato: "È stata una bella partita, dove c'è stato un momento in cui sembrava potesse sbilanciarsi a nostro favore: abbiamo colpito una traversa e messo in difficoltà il loro portiere. Credo che il pareggio sarebbe stato giusto, non avremmo rubato niente, ma purtroppo una disattenzione difensiva di una nostra giocatrice ha concesso il gol della vittoria a loro, mancavano solo 56″ alla fine. Dobbiamo raccogliere le cose positive, come le belle azioni realizzate, e lavorare tanto sulla fase difensiva nei minuti finali."

Nonostante la battuta d'arresto, le altamurane escono dal campo a testa alta, mostrando generosità e determinazione, elementi su cui ripartire nei prossimi impegni. In casa Soccer Altamura, comunque, si guarda anche al futuro con un nuovo innesto. La società biancorossa ha ufficializzato l'arrivo di Francesca L'Erario, classe 2006, ex capitano della New Bisceglie Girls, che va a rinforzare la rosa Under 19. Cresciuta sotto la guida tecnica del duo Soldano-Martino, la giovane calcettista entra a far parte di un progetto ambizioso, con la formazione altamurana attualmente terza nel proprio girone.
Soddisfatto il direttore sportivo Giuseppe Valente, che ha ribadito la linea societaria: «Vogliamo costruire il futuro puntando sui giovani talenti italiani e diventare una realtà di riferimento del futsal femminile».

Tabellino
Calcio a 5 – Under 19 Femminile| Girone D – 6^ Giornata
️CMB Futsal TeamSoccer Altamura 3-2
CMB Futsal Team: Cimarosa, Lopopolo, Puzutiello, Carpineta, Do Amaral, Lepenne, Taddeo, Gentile, Dimasi, Manolio, Salerno, Casiero. Allenatore: Andrea Mosca.
Soccer Altamura: Valente, Tedeschi, Cataldo, Di Reda, Papangelo, Coletto, Ragone, Cirrottola, Rinaldi, Caramella. Allenatore: Vincenzo Tassielli.
Arbitro: Franco Ferra (Policoro).
️Cronometrista: Antonio Anio Negro (Policoro).
Marcatrici: 2'55" pt Papangelo (S), 8'18" pt Do Amaral (C); 1'11" st Carpineta (C), 4'04" st Cataldo (S), 19'04" st Do Amaral (C).
Ammonite: Cataldo (SA).
Falli: 1-3, 2-1.
  • Soccer Altamura
