Soccer Altamura: la serie A è realtà

Non c'è due senza tre. Dopo Irpinia e Women Roma arriva l'ultima promozione in Serie A Femminile. Il pass se lo prende il Soccer Altamura: le ragazze di Colaianni regolano 3-1 il Pero nella finale di Cesena, ottenendo il salto di categoria.Avvio di gara favorevole al Soccer Altamura, che tiene il pallino del gioco e si fa preferire sotto porta. Ci prova subito Difonzo, che non inquadra lo specchio. Al 4' ancora la numero 8 riceve da De Marco e centra il palo sull'uscita di Lanza. Un minuto più tardi primo squillo del Pero. Botta dalla distanza di Attanasio, Luzi vola e devia in corner. Subito dopo sono ancora le pugliesi a rendersi pericolose. Ferreira parte in campo aperto, punta Lanza, che respinge in uscita. Al 17' l'Altamura trova il vantaggio. De Marco intercetta a metà campo e si invola sulla sinistra, quindi serve Betinha Costa che devia al centro dell'area, eludendo il tentativo disperato di Lanza. Un minuto più tardi ancora biancorosse al tiro: botta di Plevano, ma la sfera sibila vicino al palo. A due dalla fine torna a farsi vedere il Pero, con Masaro che trova Luzi a mettere in corner. Al 19' ci vuole una super Lanza a negare il raddoppio a De Marco, persa in area sugli sviluppi di un corner.La ripresa si apre con la squadra di Colaianni pericolosa, ma Lanza si oppone a Plevano e Difonzo. Al 4' arriva il pareggio del team lombardo. Giuliano ruba palla a Plevano e piazza la sfera nell'angolo sull'uscita di Luzi. Passa meno di un minuto e l'Altamura torna in vantaggio. Betinha Costa scambia con Castro e di punta infila all'incrocio. A metà frazione brivido davanti la porta di Luzi. Il portiere respinge di piede, poi la difesa biancorossa si salva in affanno. All'11' l'Altamura mette le mani sul match, con Castro che anticipa tutte sul primo palo su azione di corner. Il tris è un duro colpo per il Pero, che ci prova con una conclusione alta di Masaro. Al 13' il team lombardo si gioca anche Annese come portiere di movimento ma è l'Altamura a sfiorare il poker dalla distanza con Ferreira, che colpisce il palo con la porta sguarnita. Castro salva su Annese nel forcing finale del Pero che non porta alla rete della speranza. Finisce con la promozione del Soccer Altamura.Pero: Lanza, Annese, Giuliano, Marino, Masaro, Attanasio, De Stefano, Capra, Saba, Salmeri, Marsili, De Oliveira. Allenatore: Priscilla Faria de Oliveira.Soccer Altamura: Luzi, Castro, Plevano, Difonzo, De Marco, Liuzzo, Lorusso, Ferreira, Costa, Laluce, Piccolini, Mezzatesta. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Andrea Antagonista di Roma 2 e Ivan Treglia di FormiaCronometrista: Mirko Chirico di Ancona.Reti: 16'25" pt Costa (SA); 4'25" st Giuliano (P), 5'17" st Costa (SA), 10'54" Castro (S).Ammonite: Castro (SA), Masaro (P).