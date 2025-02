Soccer Altamura: la corsa continua a suon di vittorie

Virtus Cap San Michele: Antonaci, Cangiano, Corriero, Defilippis, Fatiguso, Gigante, Mazzuoccolo, Milano, Protopapa, Mancini. Allenatore: Giancarlo Berardi.Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Costa, Laluce, Plevano, Papangelo, Castro, Mezzatesta, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Cantatore di Molfetta e Fiorentino di Barletta. Cronometrista: Invidia di Taranto.Reti: 04'05" pt Plevano (SA), 11'59" pt De Marco (SA); 14'14" st Ferreira (SA), 15'17" st Laluce (SA), 18'33" st Gigante (VC), 19'35" st Costa (SA).Ammonite: Gigante (VC)Continua a suon di vittorie il cammino della Soccer Altamura nel campionato di Serie B femminile di calcio a 5. La squadra biancorossa, impegnata per la 14^ giornata del girone C in casa della Virtus Cap San Michele, ottiene un'altra vittoria convincente, l'ottava consecutiva, imponendosi per 5 a 1. Risultato mai in discussione e cinque marcatrici diverse per mister Raffaele Colaianni.L'inizio di partita è abbastanza equilibrato con un'occasione per parte: al 2' palo esterno di Plevano con tiro da fuori con deviazione, due minuti dopo tiro fuori di Defilippis su contropiede lanciato da Corriero. Il risultato si sblocca al 5': Castro intercetta un passaggio e serve subito Plevano in area di rigore, controllo e palla in fondo al sacco. Poco dopo la squadra altamurana sfiora il raddoppio con Mezzatesta il cui tiro si stampa sul palo e con Bethina che, su lancio lungo di Castro, tutta sola decide di calciare, fuori, anziché avanzare, mentre sul fronte opposto Luzi si oppone a Defilippis e Fatiguso. La Soccer sembra in controllo e al 12' trova il secondo gol: Difonzo, dalla destra, cambia fronte per De Marco che si accentra e insacca con gran destro a fil di palo. La Virtus Cap tenta la reazioni ma l'unico pericolo per la porta di Luzi è un tiro di De Filippis che sfiora la traversa.Inizio di presa deciso per le ospiti che si rendono pericolose nel giro di pochi secondi, prima con Mezzatesta, tiro deviato in angolo, poi con Bethina che trova la risposta di Mancini. La Soccer insiste e va ancora vicina al terzo gol con Mezzatesta, due volte e con Bethina. La Virtus Cap si fa vedere in avanti al 9' con un tiro di Corriero sul quale Luzi non si fa sorprendere, ma è ancora la squadra biancorossa ad andare vicina al gol con Castro il cui tiro dal limite centra la traversa. Le ragazze guidate da mister Colaianni insistono e al 15' trovano finalmente il terzo gol con Ferreira che, dopo aver intercettato una palla nella sua metà campo, avanza e poi lascia partire un tiro dai dieci metri sul quale Mancini non può nulla. Poco più di un minuto dopo arriva il poker: Laluce prende campo, si decentra verso destra e con gran tiro sotto l'incrocio segna il classico gol dell'ex. A questo punto le padrone di casa optano per il portiere in movimento e riescono a segnare il gol della bandiera con Gigante dopo una lunga azione di possesso palla. La Virtus Cap insiste con il quinto uomo ma, a una manciata di secondi dalla sirena finale, subisce il quinto gol di Bethina che, dopo aver recuperato palla, segna a porta vuota.In classifica tutto invariato, con la Soccer Altamura sempre seconda a sette lunghezze di distanza dalla Women Roma. Nel prossimo turno impegno casalingo per la squadra murgiana che ospita il Pescara.