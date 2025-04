Soccer Altamura, iniziano i play-off di serie B

Archiviata la delusione per le Final Eight di Coppa Italia, per la Soccer Altamura è già arrivato il tempo di voltare pagina perché domenica pomeriggio iniziano i play-off del girone C del campionato di serie B femminile di calcio a 5. La squadra altamurana, dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto, affronterà, nel primo turno e in gara unica, la Virtus Cap San Michele. Le due squadre si affrontano per la quarta volta in stagione, dopo le due partite di campionato, una vittoria a testa, e la partita del girone di qualificazione di Coppa Italia che ha visto trionfare capitan Difonzo & Co. Una sfida sempre sentita, un derby che ha caratterizzato le ultime stagioni del campionato cadetto, con partire sempre molto combattute. Ed è proprio all'esperta calcettista altamurana che abbiamo chiesto di presentarci questa partita, con un riferimento a quanto successo la settimana scorsa."Le final eight sono state un'esperienza incredibile. – ha dichiarato il capitano biancorosso - Non dimentichiamo che è stata la prima qualificazione per la Soccer e che, seppure lasciandoci dell'amaro in bocca per il risultato, ci ha permesso di vivere una competizione così bella mai giocata prima. Speravamo tutti – ha aggiunto - in un risultato differente, ma lo sport è questo: imparare e crescere anche dalle sconfitte, soprattutto da quelle più difficili da digerire come quella di Coppa." Importante, adesso, voltare pagina: "Adesso la testa è già ai play off, domenica ci aspetta già un'altra sfida importante e noi ci faremo trovare pronte e concentrate. Abbiamo un altro obiettivo al quale puntare e lo faremo dando il massimo."La partita tra Soccer Altamura e Virtus Cap San Michele sarà diretta da Massimo Albano Strucco di Napoli e da Giuseppe Corrado di Castellammare di Stabia, con Vincenzo Buzzacchino di Taranto al cronometro. Fischio d'inizio alla ore 17,00 al PalaPiccinni con diretta streaming a cura della redazione di Streaming TV.