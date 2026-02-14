Soccer Altamura
Calcio a 5

Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio

Davanti al proprio pubblico

Altamura - sabato 14 febbraio 2026 18.49
La Soccer Altamura si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per la 17ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. Domenica alle 17:30, al PalaPiccinni, le biancorosse affronteranno la Lazio in una gara che promette intensità e contenuti tecnici importanti. A fare il punto sul momento della squadra è la laterale Vanessa Pereira, che tra analisi e sensazioni personali traccia il percorso verso la sfida.

La sconfitta dell'ultimo turno contro il Tiki Taka Francavilla è ancora fresca, ma viene letta con lucidità. Pereira individua la chiave negli episodi: "Abbiamo commesso errori che contro squadre di quel livello non puoi concedere. Ci è costato caro, ed è un aspetto su cui dobbiamo crescere", spiegando come la differenza si giochi spesso sui dettagli. La laterale brasiliana racconta anche il percorso di recupero dopo l'infortunio che l'ha limitata nelle scorse settimane. "Ho avuto una distorsione alla caviglia importante. Non è il tipo di problema che si risolve in fretta, soprattutto per la gravità che ha avuto. Adesso mi sento meglio", parole che descrivono una condizione in progressivo miglioramento.

All'orizzonte c'è ora la sfida contro la Lazio, squadra dal significato particolare per il suo passato da ex. Ma Pereira mantiene un approccio pragmatico: "Per me è una partita come le altre. Penso al gioco e alle caratteristiche dell'avversario, ai punti forti e deboli. Il fatto di essere un'ex non cambia il mio modo di scendere in campo". Rispetto alla gara d'andata, vinta con autorità dalla Soccer, il contesto è mutato. Le squadre si conoscono meglio e hanno vissuto cambiamenti negli organici. "Ora ci conosciamo di più, e questo incide. Sarà una partita tosta: entrambe abbiamo perso giocatrici, ma la qualità resta. Sarà una sfida tra due squadre che vogliono vincere", conclude Pereira.

Parole che fotografano una vigilia fatta di consapevolezza, determinazione e voglia di riscatto. Domenica il campo dirà se la Soccer Altamura saprà trasformare queste sensazioni in una prestazione all'altezza, davanti al proprio pubblico.

Serie A Tesys – 17ª giornata
Soccer Altamura Lazio
PalaPiccinni – Altamura
Domenica 15 febbraio, ore 17:30
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
  • Soccer Altamura
