Soccer Altamura: goleada contro avversarie di Latina

Soccer Altamura: Liuzi, Ferreira, De Marco, Difonzo, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Costa, Papangelo, Castro, Luzi. Allenatore: Raffale Colaianni.Littoriana Futsal C5: Urtezza, Duo, Colantuono, Di Fazio, Marzi, Capogna, Polverino, Scaggiano, Ruggieri, Giovanna, Silvi, Girolamo. Allenatore: Antonio Lauretti.Arbitri: Adriano Baldassarre di Vasto e Attilio Fabio Ventola di Brindisi. Cronometrista: Claudio Cantatore di Bari.Reti: 14'27" pt Plevano (SA); 4'35" st Mezzatesta (SA), 5'52" st Costa (SA), 7'27" st De Marco (SA), 10'48" st Ferreira (SA), 15'38" st Ferreira (SA).Ammoniti: Mezzatesta (SA), Ruggieri, Silvi (L).Continua a gonfie vele il cammino della Soccer Altamura nel campionato nazionale di serie B femminile di calcio a 5. La squadra altamurana, che al PalaPiccinni ha ospitato la Littoriana Futsal C5 per la 13^ giornata del Girone C, ha archiviato la pratica con una vittoria dal punteggio tennistico, 6 a 0, che la dice lunga sull'andamento della partita, dominata dalla squadra biancorossa.La squadra guidata da Raffaele Colaianni prende da subito in mano il pallino del gioco. La prima occasione arriva dopo un paio di minuti con Mezzatesta che ci prova su azione da corner ma Urtezza risponde presente. Subito dopo prima opportunità anche per le ospiti con Capogna che scheggia il palo con un tiro dalla distanza. Poi, monologo della Soccer che ci prova ancora con Mezzatesta, con Plevano e con Castro, senza tuttavia riuscire a sboccare il risultato. Nei minuti successivi fioccano le occasioni: ci provano Ferreira , De Marco e Difonzo, palo esterno ma la palla non ne vuole sapere di entrare, almeno fino al 15' quando è Plevano a sbloccare il risultato con un tiro che, sugli sviluppi di un angolo, piega le mani al portiere ospite. A pochi secondi dal riposto, infine, Mezzatesta sfiora il raddoppio con un colpo di tacco da pochi passi che centra la pase del palo.Nella ripresa, la Soccer continua a spingere e al 5' riesce a raddoppiare: Mezzatesta, che poco prima aveva fallito un gol facile facile, parte dalla destra, si accentra salta un'avversaria e mette la palla in fondo al sacco. Poco più di un minuto dopo arriva il tris: Plevano serve lungolinea sulla destra Costa che si gira e, di prima intenzione, mette la palla sotto il sette. La squadra altamurana all'8' dilaga con De Marco che, dopo aver caparbiamente conquistato palla sul limite dell'area avversaria, in allungo supera l'incolpevole Urtezza. Gli ultimi due gol suo due perle di Ferreira che, così, trova i primi gol con la maglia biancorossa. Il primo arriva all'11′ con la giocatrice brasiliana che, dopo una bella discesa, una volta arrivata sui dieci metri, lascia partire un bolide che si insacca sotto l'incrocio, il secondo arriva al 16' con un altro gran tiro che questa volta si insacca a fil di palo. Negli ultimi minuti la Littoriana prova a segnare almeno il gol della bandiera che, però, non arriva.Grazie a questa vittoria la Soccer Altamura Mantiene il passo della Woman Roma C5 che ha passeggiato con il Pescara, mentre perde terreno la WFC Grottaglie, fermata sul pari dal Nora: la vittoria del girone è sempre di più una corsa a due con la squadra della capitale che, comunque, resta la favorita. Domenica prossima, intanto, spazio nuovamente alla Coppa Italia con la Soccer impegnata in casa della Golden Eye Aradeo per la quarta giornata del girone G.