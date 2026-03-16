Soccer Altamura ferma la capolista Rutigliano

Grande spettacolo e tante emozioni nel match tra l' Audax Rutigliano e la Soccer Altamura, terminato con un pirotecnico 6-6. Un match vibrante e ricco di emozioni, in cui gli altamurani hanno confermato di poter competere alla pari con chiunque, mostrando qualità, grinta e un'invidiabile capacità di reazione. Sul campo della capolista, due volte sotto di due reti, la squadra biancorossa non ha mai smesso di crederci, trovando energie e gioco per rimontare e uscire con un punto che vale molto più del risultato numerico.Partenza shock per gli altamurani, che nei primi due minuti di gara, perdono due volte palla davanti alla propria area di rigore e , prima Geredici, poi Palazzo non hanno difficoltà a battere l' incolpevole Vitale e a portare avanti 2-0 i padroni di casa. Il doppio vantaggio è una sveglia per i biancorossi: scambio Santacroce–Pestrichella in zona offensiva, palla a rimorchio per capitan Gramegna e gol del 2-1 con un tiro dal limite. Due minuti più tardi, palla filtrante di Maiullari per Santacroce, che salta il suo marcatore, batte Tria e fa 2-2. Padroni di casa di ancora avanti 3-2, al 22' con Achille, che prima si procura un fallo dal limite, poi trasforma il calcio di punizione. La Soccer Altamura è viva e Pestrichella, servito da Santacroce spalle alla porta, fa perno sul suo diretto avversario, si gira in un fazzoletto e batte Tria con un tiro imparabile: 3-3. In questo momento, gli altamurani mostrano superiorità e il gol del 3-4 strappa applausi: Maiullari imposta da centrale, diagonale sulla sinistra per Pestrichella, srotolo di tacco per l'accorrente Santacroce che batte per la quarta volta Tria con un diagonale che si infila all'angolino basso.Il secondo tempo comincia con la squadra altamurana che non riesce a tenere palla in avanti e i padroni di casa ne approfittano per portare ulteriore pressione dalle parti di Vitale. Al 4' gran tiro di Achille, parata di Vitale, ma Geredici ribadisce in rete la respinta dell'estremo difensore altamurano e fa 4-4. Achille riporta avanti la capolista con un gran tiro su schema da fallo laterale e, al 12', arriva anche la rete del 6-4 di Squeo, che ribadisce in rete la respinta di Vitale sul tiro del solito Achille. Di nuovo sotto di due reti, la Soccer Altamura non si scompone più di tanto e ricomincia rendersi pericolosa dalle parti di Tria, con Forte, che sfiora il gol. A metà tempo, Lorusso Pasquale vede il movimento e serve sulla corsa Pestrichella, che batte con un tocco morbido Tria da un metro. Dopo il gol del 6-5 si gioca veramente poco e, tra palloni che spariscono e proteste varie, si arriva al 25', quando mister Grimaldi prova a giocarsi la carta del power play. Mossa indovinata dall'allenatore altamurano: ad un minuto dalla fine, dopo una lunga azione Pestrichella, sotto porta,segna la sua ennesima tripletta che vale il gol del 6-6. Non contenti del pareggio si continua con il quinto uomo di movimento e Maiullari, nel primo dei tre minuti di recupero, calcia benissimo dal limite ma Tria gli strozza l'urlo del gol compiendo una parata quasi miracolosa. A trenta secondi dal triplice fischio Pestrichella e Santacroce, soli contro il portiere avversario, vengono fermati da un fischio del signor Lovascio, per un fallo in attacco che nessuno al PalaLivatino aveva visto, ma va bene lo stesso.Il 6-6 finale racconta perfettamente l'equilibrio e lo spettacolo di una sfida che ha divertito il pubblico e confermato la crescita della Soccer Altamura, capace di tener testa alla capolista con qualità e carattere. A due giornate dalla fine del campionato, i ragazzi di mister Grimaldi sono l'unica formazione del girone B ancora imbattuta: 5 vittorie e 2 pareggi su 7 gare disputate, 41 gol fatti e 19 subiti. Numeri importanti per il gruppo altamurano, che adesso potrà voltare subito pagina e concentrarsi su un appuntamento altrettanto prestigioso: sabato e domenica prossima la Soccer Altamura sarà infatti impegnata nelle Final Four di Coppa Puglia, un'altra occasione per dimostrare il proprio valore e continuare a sognare.AUDAX RUTIGLIANO – SOCCER ALTAMURA 6-6Audax Rutigliano: Resta, Palazzo, Squeo, Lastilla, Roppo, Ruospo, Didonato, Creatore, Achille, Franco, Gerdeci, Tria. Allenatore: Straziota Francesco.Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Maiullari, Lorusso Pasquale, Vitale, Gramegna Michele, Forte, Lorusso Mario, Gramegna Felice. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Arbitro: Francesco Lovascio di Bari.Reti: 1' pt Geredici (AR), 2' pt Palazzo (AR), 4' pt Gramegna Michele (SA), 6' pt Santacroce (SA), 22' pt Achille (AR), 28' pt Pestrichella (SA), 29' pt Santacroce (SA), 4' st Geredici (AR), 8' st Achille (AR), 12' st Squeo (AR), 16' st Pestrichella (SA), 29' st Pestrichella (SA).Falli: 2-5, 2-4.Ammoniti: Squeo (AR), Ruospo (AR), Achille (AR), Gramegna Michele (SA), Gramegna Felice (SA), Forte (SA), Dibenedetto (SA).