Soccer Altamura: dopo i Mondiali riparte la serie A

Biancorosse in trasferta a Verona

Altamura - sabato 13 dicembre 2025 12.42
Dopo quasi un mese e mezzo di stop per la pausa dedicata ai Mondiali, il campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile riapre i battenti. L'ottava giornata mette di fronte Audace Verona e Soccer Altamura, in una sfida che segna il ritorno all'attività ufficiale per entrambe le formazioni.

In casa Altamura la lunga sosta non è stata vissuta come un periodo di inattività, ma come un momento utile per rafforzare il lavoro svolto nella prima parte di stagione. A confermarlo è il pivot biancorosso Tomislava Matijević: "Nonostante la pausa sia stata lunga, non abbiamo mai abbassato la guardia. Abbiamo sfruttato queste settimane per lavorare con continuità, sia sul piano fisico sia su quello mentale. Lo staff ci ha preparato un programma preciso per mantenerci in ritmo e noi siamo rimasti concentrati sull'obiettivo, sapendo che alla ripresa del campionato servirà tornare subito ad alto livello", spiega la giocatrice.

Matijević parla anche delle sue sensazioni personali dopo lo stop: "Sto bene. A livello fisico ho approfittato della pausa per lavorare in modo mirato su forza e prevenzione, quindi mi sento in buone condizioni. Anche dal punto di vista mentale ho ricaricato le energie, ho riflettuto su ciò che voglio migliorare e ora ho grande voglia di tornare in campo. Mi sento motivata e pronta a dare il massimo".

La preparazione alla ripresa è stata resa più complessa dagli impegni internazionali e dalle giocatrici assenti per la rassegna iridata. "È vero, dopo una pausa così lunga è quasi come ripartire da zero, e proprio per questo la sfida nasconde diverse insidie. Abbiamo disputato alcune amichevoli per tenere il ritmo, ma non eravamo al completo perché alcune ragazze erano impegnate ai Mondiali e io ho giocato due amichevoli con la mia nazionale contro la Slovenia. Il lavoro non è stato semplice come in condizioni normali".

L'Audace Verona arriva alla sfida con un solo punto in classifica, ma proprio questo rappresenta un campanello d'allarme. "Quando una squadra è in fondo alla classifica ha grande voglia di reagire e spesso mette in campo aggressività e determinazione extra. Pensare che sarà facile sarebbe un errore enorme. Serviranno attenzione, intensità e l'approccio giusto fin dal primo minuto", avverte il pivot altamurano.

Matijević conosce bene l'avversario: "Negli anni l'Audace è cambiata molto, ma resta una squadra capace di mettere intensità e creare difficoltà se non la affronti con la giusta attenzione. Anche se è in fondo alla classifica, non possiamo permetterci di sottovalutarla. Dopo una lunga pausa, queste partite nascondono sempre insidie: servirà giocare con personalità e mantenere alta la concentrazione per tutta la gara".
Per la Soccer Altamura inizia una fase determinante della stagione: ritrovare subito ritmo, energia e risultati diventa fondamentale per proseguire con ambizioni nel massimo campionato.

8ª giornata – Serie A Tesys
Audace Verona – Soccer Altamura
Palalupatotina Gas E Luce – San Giovanni Lupatoto (VR)
Domenica 14 dicembre, ore 16:00
Diretta TV: YouTube – Divisione Calcio a 5
  • Soccer Altamura
