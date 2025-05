Soccer Altamura, domani primo round con il Levante Caprarica

Inizia domani l'ultimo step che separa la Soccer Altamura alle final four che decreteranno l'ultima squadra che volerà in massima serie. Domani pomeriggio, infatti, sono in programma le partite di andata del terzo e ultimo turno di play-off: le squadre che usciranno vincitrici accederanno all'atto finale per la conquista della serie A, in programma nel week-end del 17 e 18 maggio.La squadra biancorossa, dopo aver superato Virtus Cap San Michle e WFC Grottaglie, questa volta trova di fronte la seconda del girone D, il Levante Caprarica, squadra già affrontata nel girone di Coppa Italia. Rispetto alle altre due partite, si prospetta un match ancora più difficile, considerando anche l'importanza della posta in palio: "Vista l'importanza della partita – ha dichiarato mister Raffaele Colaianni – sarà un partita di grande intensità fisica e mentale." La forza delle avversarie non è l'unico ostacolo da fronteggiare: "Sicuramente le ridotte dimensioni del campo – ha aggiunto il tecnico barese – e i primi caldo si faranno sentire, ma le ragazze sono pronte, anche perché da un anno si stanno impegnando al massimo proprio per arrivare a giocare a queste partite." Infine, una breve analisi sulla squadra salentina: "Il Levante Caprarica è un ottima squadra che ci ha impegnato non poco nella partita di coppa, anche se domenica sarà una partita differente. Noi, come sempre, proveremo a fare del nostro meglio."La partita tra Levante Caprarica, valida per il terzo turno dei play-off del campionato di serie B femminile di calcio a 5, sarà diretta da Luigi Musci di Molfetta e da Cristoforo Corsini di Taranto. Della sezione di Taranto anche il cronometrista Edoardo Di Gregorio. Fischio d'inizio alle ore 16,00 con diretta streaming a cura della redazione di Streaming TV.