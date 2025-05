Soccer Altamura: Difonzo “Non vediamo l’ora di giocare alle Futsal Finals”

Sono passate poco più di 24 ore dalla partita di domenica che ha segnato un momento storico per il futsal femminile altamurano: per la prima volta nella storia infatti una squadra cittadina, in questo caso, la Soccer Altamura è entrata tra le quattro che si contenderanno l'ultimo posto per il campionato di Serie A.A dire il vero, dopo la partita dell'andata, giocata in casa del Levante Caprarica, erano sorte molte perplessità in casa altamurana, a causa di una prestazione al di sotto delle aspettative. Domenica, invece, sono venute fuori tutte le qualità della squadra biancorossa che ha sfoderato una prestazione ai limiti della perfezione, facendo tesoro degli errori commessi nella partita precedente."La gara di andata – ha dichiarato il capitano Maria Difonzo - ci ha insegnato che in partite come queste lucidità e compattezza sono fondamentali. soprattutto contro un avversario di valore come il Caprarica, al quale faccio i complimenti per l'incredibile stagione. Rispetto alla partita giocata fuori casa, domenica abbiamo messo in campo tutte le qualità di questo gruppo dal primo all'ultimo secondo." Per la Soccer Altamura questo è un risultato storico e chi, se non la bandiera della squadra biancorossa può descriverci meglio queste emozioni: "Non dobbiamo mai dimenticarci – ha aggiunto la calcettista biancorossa – che questo, così come il raggiungimento delle final eight di Coppa Italia - sono traguardi che la nostra società sta tagliando per la prima volta e che bisogna già essere orgogliosi di quello fatto fin ora. L'emozione è davvero tanta e non vediamo l'ora di andarci a giocare anche questa Futsal Finals."Adesso, però, è già tempo di pensare alle final four del prossimo week-end che andranno in scena a Cesena. Domani alle 12,00 ci sarà il sorteggio e la Soccer Altamura conoscerà chi tra Virtus Romagna, Athena Sassari e Pero dovrà affrontare: "Attendiamo i sorteggi per capire quale sarà l'avversaria, – ha aggiunto la calcettista altamurana - ma a questo punto dei play-off, in una final four, sicuramente ci aspetterà una gara tostissima, a prescindere dal nome che verrà fuori dall'urna".