Calcio a 5

Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese

Biancorosse cercano la rivincita dopo il ko dell'andata

Altamura - sabato 7 febbraio 2026 21.50
La Soccer Altamura si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione: sul parquet del Tiki Taka Francavilla va in scena la gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. Una sfida che riaccende il ricordo dell'andata, quando le abruzzesi espugnarono Altamura imponendosi per 5-1. Oggi, però, le biancorosse arrivano con maggiore maturità e con una protagonista assoluta come Cintia Pereira, laterale numero 14 e miglior marcatrice della squadra con 13 reti.

Il momento della brasiliana coincide con la crescita dell'intero collettivo. Gol decisivi e prestazioni di alto livello hanno accompagnato la ripresa del campionato, segnale di una squadra sempre più consapevole delle proprie qualità. "Di solito dicembre e inizio gennaio è quando fisicamente mi sento meglio, ma il motivo è anche l'intesa con le mie compagne: dopo un periodo insieme iniziamo a conoscerci meglio e questo fa sicuramente la differenza", racconta Pereira, sottolineando l'importanza del lavoro di gruppo.

L'ultimo impegno contro il Cagliari ha messo in evidenza la capacità di soffrire della Soccer, qualità fondamentale in un campionato equilibrato. "Contro il Cagliari abbiamo iniziato con un ritmo molto forte, ma nel secondo tempo siamo calate e abbiamo dovuto soffrire fino all'ultimo secondo. L'importante è che abbiamo saputo superare il momento con carattere", spiega la numero 14. Ora tutta l'attenzione è rivolta alla sfida contro il Tiki Taka, formazione che resta tra le più temibili della categoria nonostante alcuni cambiamenti nel roster. "Contro il Tiki Taka dobbiamo fare molto meglio rispetto alla partita d'andata. Anche se hanno perso pezzi importanti restano una squadra molto forte: dovremo sbagliare il minimo possibile, perché conosciamo la loro qualità", avverte Pereira. Determinazione e spirito combattivo saranno ingredienti indispensabili per cercare un risultato positivo. Il messaggio ai tifosi è chiaro e carico di responsabilità: "Ai tifosi promettiamo che lotteremo come sempre con grinta e determinazione, soprattutto per mantenere la nostra posizione in classifica".

La Soccer Altamura si presenta a Pescara con fiducia e voglia di rivalsa, pronta a misurarsi contro un'avversaria di alto livello. Servirà una prova di personalità, ma le biancorosse hanno dimostrato di poter competere quando intensità e compattezza diventano il loro marchio di fabbrica.

Serie A Tesys – 16ª giornata
️Tiki Taka Francavilla Soccer Altamura
Palarigopiano – Pescara
Domenica 8 febbraio
ore 18:00
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
  • Soccer Altamura
