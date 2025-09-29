Soccer Altamura, delusione per il debutto casalingo

Non è andato come si sperava lo storico debutto casalingo della Soccer Altamura nel campionato di Serie A Tesys di Calcio a 5. La squadra biancorossa, impegnata per la seconda giornata del derby contro il Bitonto, deve alzare bandiera bianca. Ad imporsi, per 0 a 4, è la squadra neroverde, anche se il risultato, forse, è un po' bugiardo.L'inizio di partita è abbastanza equilibrato anche se è il Bitonto a rendersi maggiormente pericoloso. A sbloccare il risultato, quando è appena scoccato il quarto minuto ci pensa Diana: la numero 7 neroverde recupera palla nella sua metà campo e, vedendo Polloni fuori dai pali, si inventa un pallonetto che si insacca sotto la traversa. Quasi immediata la replica della Soccer con un tiro da poco fuori area di Matijević che scalda le mani di Torma. All'8 ci prova anche Kubaszek con un tiro da posizione defilata che però non sorprende il portiere ospite, mentre al 12' ci prova Cinta Pereira con un tiro da fuori che sibila il palo. Poco dopo, però, arriva la beffa: azione sulla sinistra del Bitonto, palla messa a centro area dopo Pezzolla, nel tentativo di anticipare Cenedese, insacca nella porta sbagliata. Questa volta non arriva la reazione delle murgiane e così si va al riposo con le ospiti avanti di due.L'inizio di ripresa è tutto di marca altamurana. Dopo un paio di minuti di gioco ci prova Vanessa Pereira con una punizione da una decina di metri, Torma blocca in due tempi, poco dopo angolo dalla destra di Cinta e tiro a volo di Vanessa che, a Torma battuta, centra il palo e pochi secondi dopo ancora palo di Vanessa con un altro bel tiro da fuori. Al 6', quarta opportunità per accorciare le distanze: Pezzolla riceve palla sulla tre quarti, si gira bene e lascia partire un tiro sul quale Torma si supera, dimostrando perché è da tutti indicata come il miglior portiere del campionato. La verve offensiva della Soccer si esaurisce e, poco dopo l'8', Lucileia, su un rinvio corto della deifsa, insacca il gol del 3 a 0. Le biancorosse cercano almeno il gol della bandiera con un tiro dalla distanza di Vanessa, fuori di poco, e uno da distanza ravvicinata di Pezzolla, su azione con il quinto di movimento, che centra il palo esterno. Quasi in dirittura d'arrivo, infine, arriva il gol del definitivo 0 a 4: la Soccer perde palla con il quinto di movimento, ne approfitta Lucileia che segna a porta vuota.Insomma, per la prima storica partita in Serie A la Soccer Altamura si aspettava un risultato diverso ma ha dovuto fare i conti con un Bitonto cinico che ha capitalizzato al meglio alcuni errori delle biancorosse che, comunque, soprattutto ad inizio ripresa, hanno messo in grossa difficoltà la squadra neroverde. Adesso sarà importante mettersi alle spalle la delusione per questa partita e focalizzarsi sulla prossima che sarà nuovamente in casa contro la Kick Off.Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Matijević, Tedeschi, Sabatino, Pezzolla, Kubaszek, Coletto, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Bitonto: Torna, Santos De Oliveira, Cenedese Da Silva, Grieco, Renner Minuzzo, Ghilardi, Nicoletti, Marcon, Caputo, Abbadessa, Divincenzo, Coda. Allenatore: Cataldo Guarino.Arbitri: Nicola Maria Manzione di Salerno e Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.Cronometrista: Francesco Decorato di Barletta.Reti: 4'00 pt Santos De Oliveira (B), 12'48" pt Pezzolla (B, aut.); 8'06" st Renner Minuzzo (B), 19'33" st Renner Minuzzo (BA).Ammonite: Grieco (B).Falli: 0-1, 1-3.