Soccer Altamura: da ribaltare il risultato dell'andata

Play-off serie B, gara di andataLevante Caprarica: G. De Souza Oselame, Primitivo, De Carlo, Vizcaino, D'Oria, Mangafas, Cillo, Pampo, Privitera, Cucurachi, A. De Souza, Gaetani. Allenatore: Lucy Campanile.Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Costa, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Papangelo,Castro, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Luigi Musci di Molfetta e Cristoforo Corsini di Taranto.Cronometrista: Edoardo Di Gregorio di Taranto.Reti: 7'39" pt Privitera (LC), 10'46" pt Privitera (LC), 13'56" Amanda (SA, aut.), 19'25" pt Privitera (LC); 7'06" st Difonzo (SA), 9'52" st A. De Souza (LC), 10'14" st Privitera (LC), 11'08" st Mezzatesta (SA), 11'54" st Mezzatesta (SA), 19'15" st Privitera (LC).Ammonite: Cillo (LC); Lorusso, De Marco, Difonzo (SA).Falli: 1-1, 2-5.Se lo è aggiudicato il Levante Caprarica (Lecce) il primo round della doppia sfida contro la Soccer Altamura che vale un posto alle final four per l'assegnazione dell'ultimo posto nel massimo campionato femminile di calcio a 5. Domenica scorsa, infatti, la squadra salentina si è imposta per 6 a 4 al termine di una partita dai ritmi elevati e che l'ha vista prevalere probabilmente per la maggior abitudine a giocare in campi di dimensioni ridotte. Per la squadra biancorossa, invece, una sconfitta che non pregiudica la qualificazione, da cercare e conquistare in casa.La Soccer Altamura inizia la partita con il piglio giusto e nella prima parte della prima frazione sfiora ripetutamente il vantaggio con il portiere locale che compie alcune parete importanti. A bloccare il risultato, però, sono le padrone di casa: lancio lungo dalla difesa, tocco di testa di Privitera che inganna Luzi. La Soccer sembra in difficoltà e, infatti, dopo alcune provvidenziali parate di Luzi, subisce il raddoppio: Amanda approfitta di un disimpegno errato della retroguardia ospite e serve Privitera che, da pochi passi, mette la palla alle spalle di Luzi. Sotto di due gol la squadra guidata da Raffaele Colaianni cerca di rientrare in partita, riuscendovi anche grazie an pizzico di fortuna: a seguito di un'azione concitata nell'area salentina, Amanda calcia nella porta sbagliata con Oselame che può solo guardare. Sulle ali dell'entusiasmo, la Soccer cerca in tutti i modi di pareggiare ma, quasi in chiusura di frazione arriva la beffa: su un angolo dalla destra la palla arriva tra i piedi di Privitera che, di prima intenzione, trova l'angolino basso alla destra di Luzi. Si va, così, negli spogliatoi con il risultato di 3 a 1.Nei primi minuti della ripresa, nonostante i ritmi alti, le due squadre non riescono a trovare la porta almeno fino al 8' quando capitan Difonzo se ne va in bello stile sull'out di sinistra per poi far partire un diagonale sul secondo palo che non lascia scampo al portiere di casa. A ristabilire quasi immediatamente le distanze ci pensa Amanda: la calcettista brasiliana ruba palla a Ferreira, si invola verso la porta e con un tiro chirurgico mette in rete la palla del 4 a 2. Passano una manciata di secondi e arriva il quinto gol del Levante: Mangafas intercetta una palla al limite della propria area, si lancia subito in contropiede e scarica sulla destra per Privitera che non sbaglia. Per la Soccer Altamura il passivo inizia ad essere pesante ma le ragazze altamurane hanno il merito di non mollare e con due gol in rapida successione, entrambi di Mezzatesta, riesco a rientrare in partita. Il primo arriva poco dopo l'11' con un tocco su palla scodellata in avanti da Castro, il secondo, meno di un minuto dopo, dopo una bella triangolazione con Bethina. La squadra murgiana cerca con insistenza il gol del pareggio che però non arrivava, infine, quando il risultato sembra ormai cristallizzato sul 5 a 4 arriva il sesto gol delle giallo nere con la solita Privitera.Duro il commento del vicepresidente Carlo Benedetto, insoddisfatto della prestazione della squadra: "La società ha fatto tutto il possibile e di più, investendo in un progetto futuro che si chiama serie A e solo chi ci vuole bene e chi ama i colori della nostra città potrà essere capace di ribaltare il risultato di una partita disputata al di sotto delle nostre possibilità e capacità." La sconfitta non compromette le possibilità di qualificazione della Soccer Altamura che, però, domenica prossima al PalaPiccinni dovrà giocare la partita perfetta. La squadra biancorossa potrà contare sulla spinta del proprio pubblico e anche sui numeri: in questa stagione la squadra altamurana ha perso solo una volta, ma ad inizio stagione.