Soccer Altamura: confermato l'allenatore Tassielli

La. Per lui parlano i risultati ottenuti nella scorsa stagione, con l'accesso ai play-off sfumato per un soffio e la conquista del campionato ASC Bari. Il tecnico cassanese, ritornato sulla panchina della Soccer dopo alcuni anni, si è inoltre distinto, parola delle giocatrici, per aver reso quasi indolore per alcune di loro il passaggio dal calcio al calcio a 5 che non è mai semplice."Penso che la scorsa stagione sia stata molto positiva - ha dichiarato - perché eravamo partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla e, invece, abbiamo sfiorato i play-off. Siamo andati oltre ogni aspettativa, anche se comunque, le qualità per fare bene c'erano tutte. Forse, all'inizio, abbiamo fatto un po' fatica ma con il passare delle giornate le cose sono andate sempre meglio. Inoltre, è arrivata la ciliegina sulla torta della conquista del campionato ASC Bari". Per il momento, a parte Desirèe Russo, non sono stati annunciati nuovi arrivi. "Non sono intervenuto direttamente nelle trattative con le giocatrici - dice - quella è una prerogativa del nostro direttore sportivo, Paolo Locapo, ma mi sono limitato a consigliarlo e a dare alcune indicazioni su quali giocatrici possano fare al caso nostro. Per quanto riguarda la nuova stagione - ha aggiunto - dobbiamo cercare di arrivare alle Final Four di Coppa Italia per portarla ad Altamura e arrivare al primo posto, anche perché la società sta investendo tanto, facendo grossi sacrifici. Non sarà facile perché le corazzate saranno tante, ma noi ce la metteremo tutta."L'allenatore murgiano, a proposito degli apprezzamenti ricevuti da alcune giocatrici, ha concluso: "Ringrazio le giocatrici per quello che hanno detto a proposito del passaggio dal calcio al futsal. Provengo anch'io dal calcio e per questo conosco le difficoltà che si incontrano in questo passaggio. Bisogna ripartire da zero, con dei sistemi semplici di gioco ma efficaci, in pratica si fa scuola di futsal. Solo così si può sperare di ottenere il massimo delle giocatrici di calcio che hanno una caratteristica diversa da quelle di calcio: una potenza fisica non indifferente." Insomma è un Vincenzo Tassielli che pensa in grande quello che si appresta ad allenare per la seconda stagione consecutiva la Soccer Altamura.