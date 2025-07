Soccer Altamura: colpo di mercato, arriva Vanessa Pereira

Vanessa Pereira è una nuova giocatrice della Soccer Altamura."Siamo orgogliosi di annunciare l'arrivo in biancorosso di Vanessa Pereira, classe '88, una delle icone mondiali del futsal femminile", afferma la società. Tre volte Pallone d'Oro, con un palmarès da capogiro, Vanessa rappresenta un vero colpo da novanta per la nostra squadra. Con lei portiamo in rosa esperienza, tecnica e mentalità vincente: ha vinto 6 Mondiali, 2 Copa America e ha collezionato 49 presenze con la Nazionale Brasiliana, con i Club non è da meno, ha conquistato 7 Scudetti, 5 Taça Brasil, 1 titolo nella Liga spagnola. Laterale talentuosa originaria di Patos de Minas, nel cuore del Brasile, ha iniziato a giocare a futsal all'età di 4 anni. Dal 2015 ha scelto l'Italia per continuare la sua carriera, vestendo le maglie di Sinnai, Pescara, Ternana, Lazio, Femminile Molfetta e, più recentemente, ancora Lazio. Oggi il suo cammino la porta nuovamente in Puglia, alla Soccer Altamura, per scrivere un nuovo entusiasmante capitolo."Sono davvero contenta e felice - ha dichiarato - di iniziare questo nuovo percorso con la Soccer Altamura. Una società appena promossa che ha lottato per essere tra le migliori, seria e ambiziosa. Mi auguro un'annata ricca di soddisfazioni. Sono felice e piena di motivazione per questa nuova stagione."ALTRI DUE ARRIVIDal Foligno arriva Mariagrazia Pezzolla , classe '92 (originaria di Canosa di Puglia), un volto noto nel panorama del futsal nazionale. Giocatrice conosciuta per la sua determinazione, incisività in campo, intelligenza tattica e capacità di trascinare la squadra nei momenti chiave. Dotata di una forte presenza fisica, ha costruito nel tempo un profilo solido e completo. Prima di approdare alla Soccer Altamura, ha vestito le maglie di club come Salinis, Real Sandos (a Margherita di Savoia, dove è rimasta per sei anni), Bisceglie, Perugia, Tikitaka, Bitonto e Atletico Foligno. La laterale pugliese arriva con la consapevolezza di chi ha ancora tanto da dare a questo sport. Le sue parole: "Sono davvero contenta di iniziare questo nuovo percorso con la Soccer Altamura. Ho percepito fin da subito la serietà del progetto e la volontà della società di costruire una squadra ambiziosa e competitiva. Tornare a giocare nella mia terra è per me motivo di grande orgoglio, e darò il massimo con determinazione e grinta per raggiungere insieme gli obiettivi stagionali."Un altro tassello è Anthea Polloni, classe 2002. In uscita dal Cagliari, la giovane portiera nata a Pavia vanta già un palmarès di tutto rispetto: Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa, Champions e Scudetto Under 19 conquistati con il Falconara nel 2022, oltre alla qualificazione al Mondiale 2025 con la Nazionale Italiana. Il suo percorso calcistico inizia nel calcio a 11, giocando con i ragazzi nella squadra del suo paese e successivamente nelle giovanili dell'Inter, fino ad arrivare ai ritiri con la Prima Squadra. La scoperta del futsal avviene durante il liceo, grazie a tornei scolastici che accendono in lei una nuova passione. Anthea comincia la sua avventura nel calcio a 5 con il San Biagio Monza in Serie A2, proseguendo con il Pero (sempre in A2), per poi approdare al Falconara in Serie A appena compiuti i 18 anni. Lì rimane per due stagioni, potendosi allenare al fianco di grandissime professioniste che le trasmettono i "trucchi del mestiere".Nel frattempo iniziano le convocazioni con la Nazionale Italiana, sempre più frequenti, fino alla stagione appena conclusa con il Cagliari. "Non do mai nulla per scontato. Essere in Nazionale è un privilegio che va guadagnato giorno dopo giorno, con lavoro e impegno. Ogni convocazione è un grande orgoglio e una gioia immensa."Dopo l'esperienza a Falconara, arriva la sua prima stagione da titolare in Serie A con la Kick Off, seguita dalla scorsa annata a Cagliari, sempre come protagonista."Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia dimostrata fin dal primo momento. Credo che, come squadra, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Non sarà facile, da neopromossa, ma il lavoro e lo spirito di gruppo saranno fondamentali. Personalmente non vedo l'ora di iniziare e dare il mio contributo. Come in ogni nuovo inizio c'è entusiasmo, voglia di fare bene e soprattutto di crescere giorno dopo giorno."