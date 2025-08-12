Soccer Altamura: Colaianni rafforza area tecnica

è il nuovo Consulente dell'Area Tecnica della Soccer Altamura. Lo ha annunciato la società in un comunicato sui social."Siamo orgogliosi di accogliere Beppe nella famiglia biancorossa - scrive la Soccer -. Sarà proprio lui a curare la preparazione dei portieri per la stagione 2025-2026, in qualità di consulente dell'Area Tecnica, affiancando il nostro preparatore dei portieri Giuseppe Valente. Esperto, stimato e grande appassionato del ruolo, Mr. Colaianni ha sposato con entusiasmo il nostro progetto. Pluricampione con il Bitonto e preparatore del Miglior Portiere al mondo femminile, Bianca Castagnaro, Beppe — nonostante un anno sabbatico lontano dal futsal femminile — ha continuato a formarsi e a perfezionarsi costantemente. Attualmente in forza al Futsal Bitonto Maschile, è reduce da una stagione sportiva entusiasmante e si appresta a vivere il quinto anno consecutivo con il club.Il suo commento: "Dopo quattro anni vincenti con il Bitonto femminile ho preso una pausa per motivi di lavoro, ma ho proseguito nel maschile, arrivando alla quinta stagione, che sta portando grandi soddisfazioni e ottimi risultati. Ora inizio una nuova avventura in Serie A con una società neopromossa: mi piacciono le sfide, e l'ambiente — professionale e con le idee chiare — mi ha convinto fin da subito. Un'altra sfida che ho fortemente voluto è quella di poter lavorare con un gruppo di portieri completamente italiano, dopo le esperienze con atlete brasiliane. L'obiettivo è fare bene, disputare un campionato di alto livello e raggiungere i traguardi prefissati dalla società. Inizierò a lavorare con le ragazze dopo Ferragosto: sono convinto che sarà una stagione ricca di soddisfazioni."Un ringraziamento speciale va alla società del Presidente Schiavino, complice della buona riuscita dell'operazione.La società ha annunciato anche il nuovo preparatore atletico. Con una lunga e preziosa esperienza nel futsal nazionale, sia maschile che femminile, Mauro ha lasciato il segno ovunque sia passato. Dopo la vittoria della Coppa Italia con il Real Statte, ha lavorato con le giovanili dello SportFive Putignano e nei centri federali FIGC, consolidando la sua preparazione tecnica e metodologica.Il suo percorso lo ha poi portato alle Aquile Molfetta in Serie A2 e alla Femminile Molfetta, con cui ha ottenuto risultati straordinari: la promozione in Serie A e una brillante stagione nella massima categoria. Nell'ultima annata con la Just Mola, ha centrato la vittoria del campionato e la qualificazione alle finali di Coppa Italia.Gadaleta ha dichiarato: "Sono estremamente entusiasta e onorato di iniziare questa nuova avventura con la Soccer Altamura. Fin dal primo incontro ho percepito grande passione e orgoglio da parte di chi mi ha voluto in questo progetto – e che ringrazio sentitamente. L'entusiasmo è alle stelle: la Serie A ha sempre un fascino particolare.Ritrovo giocatrici che hanno scritto la storia di questo sport, ma anche giovani atlete piene di voglia e determinazione. Il roster costruito dalla società è di qualità: certo, la squadra è completamente rinnovata, quindi serviranno tempo e lavoro per trovare il giusto equilibrio.Qualcuno ci considera la 'Cenerentola' del campionato, ma io preferisco immaginarci come una 'mina vagante'. Con impegno, umiltà e sinergia, sono certo che potremo raggiungere grandi risultati.Non vedo l'ora di cominciare e contribuire a scrivere un capitolo importante, per questa società e per me stesso."