Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb

Sfida di grande fascino e difficoltà per la Soccer Altamura, che nella settima giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a cinque femminile ospiterà la CMB Futsal Team, capolista a punteggio pieno con 18 punti. Le biancorosse, attualmente seste a quota 10, cercano un risultato importante per dare continuità al buon avvio di stagione. A presentare la partita è Klaudia Kubaszek, laterale polacca della Soccer Altamura, che si prepara anche a vivere un'esperienza unica con la sua Nazionale: la partecipazione al primo Mondiale di futsal femminile, in programma nelle Filippine."La città è davvero bellissima – racconta Kubaszek – e la gente è molto calorosa e aperta, cosa che mi piace tantissimo. Con la squadra mi trovo molto bene: le mie compagne di squadra sono eccezionali, sempre disponibili e anche molto divertenti. Lo stesso vale per lo staff e per la società, che mi hanno fatto sentire subito parte della famiglia. Direi che mi sento davvero a mio agio qui." Dopo sei giornate, la Soccer Altamura ha raccolto dieci punti, un bilancio abbastanza soddisfacente considerando le difficoltà incontrate, pur con qualche rimpianto per i punti lasciati per strada: "Soddisfatta? Sì e no – spiega la giocatrice – perché sappiamo bene di aver lasciato due punti contro il Molfetta. Però la vittoria della scorsa settimana è stata grandiosa. Potevamo fare meglio anche contro TiKiTaka e Bitonto, ma nel complesso siamo felici e soddisfatte, anche se con un po' di amarezza in bocca."Domenica arriva la CMB Futsal Team, formazione finora imbattuta. "Ogni partita all'inizio è sempre aperta – sottolinea Kubaszek – e noi sappiamo quanta qualità abbiamo dentro questo gruppo. Dovremo mettere tutto quello che abbiamo: voglia di lottare, di correre e di sfruttare ogni occasione. Secondo me tutto parte dall'atteggiamento: se partiamo con la testa giusta, possiamo fare bene." Kubaszek sarà una delle protagoniste del primo Mondiale di futsal femminile con la maglia della Polonia. "È un sogno per ogni atleta – ammette emozionata – e provo un grande orgoglio nel rappresentare il mio Paese. Andremo lì con la convinzione di poter arrivare fino in fondo e daremo tutto per raggiungere la finale.»7ª giornata – Serie A TesysSoccer Altamura – CMB Futsal TeamPalaPiccinni – AltamuraDomenica 2 novembre, ore 17:30Diretta TV: YouTube – Divisione Calcio a 5