Soccer Altamura brillante ma si arrende alla capolista

Non basta il cuore alla Soccer Altamura, che al PalaPiccinni deve arrendersi alla capolista CMB Futsal Team, vittoriosa per 4-2 nella gara valida per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tesys.La squadra di casa parte con il piglio giusto e, dopo poco più di due minuti, trova il gol del vantaggio: Matijević serve un pallone preciso a centro area per Cinthia Perera, che anticipa l'uscita di Dibiase e insacca con un elegante pallonetto. La gioia biancorossa, però, dura pochissimo: sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Belli trova la traiettoria vincente con un potente destro che si infila sotto l'incrocio dei pali. Sospinta dal pareggio, la formazione lucana continua ad attaccare e al 6′ ribalta il risultato grazie a Renatinha, abile a sfruttare un errore in impostazione della difesa altamurana per depositare il pallone a porta vuota. La Soccer prova a reagire subito, ma trova sulla sua strada una super Dibiase, autrice di alcuni interventi decisivi che mantengono il CMB avanti nel punteggio. Sul fronte opposto, Polloni risponde presente con alcune parate importanti su Renatinha & Co., tenendo in partita le biancorosse.La ripresa si apre con un brivido per la Soccer: la solita Renatinha slalomeggia tra le maglie della difesa e si presenta a tu per tu con Polloni, che risponde da campionessa. Sul fronte opposto è Cinthia Perera a chiamare in causa ancora Dibiase, bravissima poi anche sul tentativo in scivolata di Kubaszek dopo l'assist di Pezzolla. Il portiere ospite si conferma decisivo poco dopo su un altro tiro di Pezzolla, poi – forse nel momento migliore delle biancorosse – arriva la doccia fredda: su uno schema di punizione dal limite, Belli trova la doppietta personale e porta il punteggio sull'1-3. La Soccer Altamura non demorde e continua ad attaccare, ma Dibiase sembra insuperabile. Nel finale, a pochi secondi dalla sirena, arriva anche il poker del CMB complice una sfortunata deviazione di Kubaszek. La calcettista polacca, però, si riscatta immediatamente, firmando di testa il 2-4 definitivo su un lungo lancio dalle retrovie.Nonostante la sconfitta, la prestazione delle biancorosse resta positiva: coraggio, intensità e spirito di squadra non sono mancati contro un avversario di altissimo livello, ancora imbattuto in campionato. Adesso il campionato si ferma: dal 21 novembre al 7 dicembre 2025, a Manila, si disputerà la FIFA Futsal Women's World Cup, che vedrà tra le protagoniste anche tre giocatrici biancorosse: Polloni, Kubaszek e Szostak.TabellinoSerie A Tesys – 7^ giornataSoccer Altamura – CMB Futsal Team 2–4Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Matijević, Tedeschi, Cataldo, Kubaszek, Sabatino, Pezzolla, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.CMB Futsal Team: Dibiase, Lopopolo, Ponzio, Ion, Adamatti, Belli, Bergamotta, Ramon, Cimarosa, Carpinea, Valendino, Casiero. Allenatore: Massimiliano Neri.Arbitri: Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia) e Emilio Romano (Nola).Cronometrista: Giuseppe Squicciarini (Bari).Marcatori: 2'12" pt C. Pereira (S), 2'30" pt Belli (C), 5'28" pt Adamatti (C); 8'41" st Adamatti (C) 19'41" st Kubaszek (C, aut.), 19'47" st Kubaszek (S).Ammonite: C. Pereira, Pezzolla (S); Ion, Valendino (C).Falli: 1-4, 2-5.