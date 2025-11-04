Soccer - CMB
Soccer - CMB
Calcio a 5

Soccer Altamura brillante ma si arrende alla capolista

In casa finisce 2-4 a favore delle materane della CMB Futsal

Altamura - martedì 4 novembre 2025 8.36
Non basta il cuore alla Soccer Altamura, che al PalaPiccinni deve arrendersi alla capolista CMB Futsal Team, vittoriosa per 4-2 nella gara valida per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tesys.

La squadra di casa parte con il piglio giusto e, dopo poco più di due minuti, trova il gol del vantaggio: Matijević serve un pallone preciso a centro area per Cinthia Perera, che anticipa l'uscita di Dibiase e insacca con un elegante pallonetto. La gioia biancorossa, però, dura pochissimo: sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Belli trova la traiettoria vincente con un potente destro che si infila sotto l'incrocio dei pali. Sospinta dal pareggio, la formazione lucana continua ad attaccare e al 6′ ribalta il risultato grazie a Renatinha, abile a sfruttare un errore in impostazione della difesa altamurana per depositare il pallone a porta vuota. La Soccer prova a reagire subito, ma trova sulla sua strada una super Dibiase, autrice di alcuni interventi decisivi che mantengono il CMB avanti nel punteggio. Sul fronte opposto, Polloni risponde presente con alcune parate importanti su Renatinha & Co., tenendo in partita le biancorosse.

La ripresa si apre con un brivido per la Soccer: la solita Renatinha slalomeggia tra le maglie della difesa e si presenta a tu per tu con Polloni, che risponde da campionessa. Sul fronte opposto è Cinthia Perera a chiamare in causa ancora Dibiase, bravissima poi anche sul tentativo in scivolata di Kubaszek dopo l'assist di Pezzolla. Il portiere ospite si conferma decisivo poco dopo su un altro tiro di Pezzolla, poi – forse nel momento migliore delle biancorosse – arriva la doccia fredda: su uno schema di punizione dal limite, Belli trova la doppietta personale e porta il punteggio sull'1-3. La Soccer Altamura non demorde e continua ad attaccare, ma Dibiase sembra insuperabile. Nel finale, a pochi secondi dalla sirena, arriva anche il poker del CMB complice una sfortunata deviazione di Kubaszek. La calcettista polacca, però, si riscatta immediatamente, firmando di testa il 2-4 definitivo su un lungo lancio dalle retrovie.

Nonostante la sconfitta, la prestazione delle biancorosse resta positiva: coraggio, intensità e spirito di squadra non sono mancati contro un avversario di altissimo livello, ancora imbattuto in campionato. Adesso il campionato si ferma: dal 21 novembre al 7 dicembre 2025, a Manila, si disputerà la FIFA Futsal Women's World Cup, che vedrà tra le protagoniste anche tre giocatrici biancorosse: Polloni, Kubaszek e Szostak.

Tabellino
Serie A Tesys – 7^ giornata
Soccer Altamura – CMB Futsal Team 2–4
Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Matijević, Tedeschi, Cataldo, Kubaszek, Sabatino, Pezzolla, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.
CMB Futsal Team: Dibiase, Lopopolo, Ponzio, Ion, Adamatti, Belli, Bergamotta, Ramon, Cimarosa, Carpinea, Valendino, Casiero. Allenatore: Massimiliano Neri.
Arbitri: Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia) e Emilio Romano (Nola).
Cronometrista: Giuseppe Squicciarini (Bari).
Marcatori: 2'12" pt C. Pereira (S), 2'30" pt Belli (C), 5'28" pt Adamatti (C); 8'41" st Adamatti (C) 19'41" st Kubaszek (C, aut.), 19'47" st Kubaszek (S).
Ammonite: C. Pereira, Pezzolla (S); Ion, Valendino (C).
Falli: 1-4, 2-5.
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano Con reti di Forte e Berloco
Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb La laterale polacca Klaudia Kubaszek presenta la sfida
Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio In trasferta, un successo maturato nel primo tempo
Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora Battuto anche il Futsal Grotte
“Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio” “Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio” Le parole del portiere Liliana Nicoletta per la sfida di sabato
Francavilla troppo forte: Soccer Altamura cade ancora in casa Francavilla troppo forte: Soccer Altamura cade ancora in casa Biancorosse penalizzate dalle assenze
Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa Successo esterno a Santeramo
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla Il ds Valente: "Partita durissima ma ci crediamo"
Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione
3 novembre 2025 Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione
Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere
3 novembre 2025 Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere
Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
3 novembre 2025 Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
2 novembre 2025 Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari
2 novembre 2025 Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari
Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
1 novembre 2025 Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
1 novembre 2025 Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
Cattedrale chiusa per due settimane
31 ottobre 2025 Cattedrale chiusa per due settimane
9
Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
31 ottobre 2025 Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
31 ottobre 2025 Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
30 ottobre 2025 Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
30 ottobre 2025 Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.