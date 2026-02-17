Soccer Altamura beffata: dal 3-1 al ko contro la Lazio

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca per la Soccer Altamura nella 17ª giornata di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. Le biancorosse disputano una gara intensa, ricca di qualità e occasioni, volano sul 3-1, ma nel momento decisivo subiscono la rimonta laziale che ribalta completamente l'inerzia del match.L'approccio della squadra di casa è aggressivo e propositivo. Pressione alta, circolazione rapida e ricerca della profondità mettono subito in difficoltà la difesa ospite. Il vantaggio arriva poco dopo il 4′: Vanessa Pereira nota il portiere fuori dai pali e lascia partire un pallonetto da metà campo che si insacca sotto l'incrocio, un gesto tecnico di grande classe che accende il palazzetto. La Lazio, però, resta in partita e al 7′ trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner, Barca riceve e scarica un diagonale preciso che batte l'estremo difensore biancorosso. Il gol riequilibra il match, che vive una fase centrale molto combattuta: la Soccer crea con continuità, colpisce anche una traversa con Cintia Pereira e chiude la prima frazione mantenendo il pallino del gioco, ma senza riuscire a concretizzare.La ripresa si apre con lo stesso copione. Dopo appena due minuti di gioco Vanessa Pereira finalizza un contropiede costruito con velocità e lucidità, riportando avanti le padrone di casa, anche grazie alla complicità del portiere ospite. L'inerzia è tutta biancorossa e al 7′ arriva il 3-1: Cintia Pereira si libera al tiro e lascia partire una conclusione potente e precisa che non lascia scampo al portiere laziale. Quando la gara sembra in controllo, la Lazio reagisce con carattere. All'8′ Barca firma la doppietta personale con un potente tiro da fuori sotto l'incrocio, riaprendo l'incontro. La Soccer accusa il colpo e le ospiti alzano il ritmo: al 13′ st Siclari trasforma un calcio di rigore, ad onore del vero inventato dalla coppia arbitrale, evidente la simulazione di Pantano, che vale il 3-3. Il pareggio cambia l'inerzia emotiva della gara, con le biancorosse che provano a riorganizzarsi ma concedono spazi. Il finale è teso e ricco di capovolgimenti. A 18′ Siclari trova lo spunto vincente che completa la rimonta laziale. La Soccer risponde inserendo il portiere di movimento e costruisce un'ultima grande occasione, ma la difesa ospite resiste fino al triplice fischio.Resta la sensazione di una partita ben giocata per lunghi tratti dalle biancorosse, capaci di esprimere qualità e personalità, ma punite da un finale in cui è mancata la gestione del vantaggio. Una sconfitta dolorosa, che però offre indicazioni importanti su cui ripartire.TabellinoSerie A Tesys – 17^ giornata️Soccer Altamura Lazio 3-4Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Matijević, Szostak, Pezzolla, Coletto, Tedeschi, Di Reda, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Lazio: Monteiro, Pantano, Conticelli, Siclari, Barca, Ruffini, Moreira, Moro, Riccio, D'Alessandri, Raponi, Partene. Allenatore: Daniele Chilelli.‍️Arbitri: Emilio Romano (Nola) e Nicola Maria Manzione (Salerno). ️Cronometrista: Nicola Ostuni (Bari).Marcatrici: 4'13" pt V. Pereira (S), 6'04" pt Barca (L); 1'27" st V. Pereira (S), 6'27" st C. Pereira (S), 7'48" st Barca (L), 12'09" st Siclari (L, rig.), 17'56" st Siclari (L).Ammonite: Pascual, Pezzolla (S); D'Alessandri.Falli: 0-4, 3-4.