Soccer Altamura: arriva la spagnola Corin Pascual

La spagnola Corin Pascual è una nuova giocatrice della Soccer Altamura per il prossimo campionato di serie A."Siamo entusiasti di accogliere in biancorosso Corin Pascual, classe 1981, una delle protagoniste assolute del futsal italiano — e non solo", ha dichiarato la società.Reduce da un biennio con la Lazio, la centrale spagnola vanta un'esperienza sterminata: gioca in Italia da moltissimi anni e ha indossato alcune delle maglie più prestigiose del panorama nazionale, tra cui Ternana (con cui ha conquistato scudetto e Supercoppa), Perugia, Falconara, Granzette, Bisceglie e Statte. Un innesto di tecnica, intelligenza tattica e qualità.Anche nella sua Spagna, Corin ha lasciato il segno, militando in alcuni dei club più importanti della massima serie, come Saragozza e Barcellona."Innanzitutto - ha detto la centrale - ringrazio la società per questa bellissima opportunità e per aver creduto in me sin dall'inizio. È ancora presto per parlare di obiettivi, ma una cosa è certa: ci divertiremo e uniremo le forze per disputare un buon campionato. Sono sicura che il tempo ci darà le risposte giuste."In questa nuova avventura, Corin porterà con sé tutta la sua straordinaria esperienza. Per questo motivo, la società ha deciso di affidarle la fascia da capitano. Ecco le sue parole:"Essere un leader, un capitano, è qualcosa che mi appartiene da sempre - ha aggiunto la giocatrice -mi viene naturale. Ma avere una fascia al braccio non cambierà la mia essenza: continuerò a essere la persona che sono sempre stata nella mia carriera, ovvero semplicemente me stessa.""Un abbraccio a tutti, ci vediamo molto presto!"