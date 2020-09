Si ricomincia. Finisce in pari tra la Team Altamura e l’Audace Cerignola

RISULTATO FINALEAudace Cerignola - Team Altamura 2-2Inizia con un pari la formazione biancorossa allenata da Monticciolo. Peccato per la squadra altamura, in vantaggio di due reti ma poi raggiunta.---NOTIZIA PRE-PARTITASi ricomincia. La Team Altamura, alla prima giornata del campionato di serie D girone H, è attesa dalla difficile trasferta in casa dell'Audace Cerignola: una compagine ben attrezzata che rappresenta un importante banco di prova. Un test importante anche per verificare le ambizioni dei biancorossi e capire le intenzioni delle avversarie candidate alla promozione.I leoni altamurani, vista la campagna acquisti e l'ottimo precampionato, si candidano ad avere un ruolo da protagonista in questa annata 2020-2021. Sarà il campo ora dirlo. I tifosi non vedono l'ora di poter tornare al "D'Angelo" per sostenere i leoni biancorossi.Nella rosa sono a disposizione gli ultimi arrivati, tra conferme e nuovi innesti. Aggregati alla squadra che alle ore 15 scenderà in campo allo stadio "Domenico Monterisi" di Cerignola, ci sono anche i confermatissimi difensori Francesco Russo e Giovanni Errico e il nuovo arrivato Federico Donino, portiere classe 1999, proveniente dal Grumentum.