Serie D, un'altra domenica senza campionato

La Team Altamura scenderà nuovamente in campo il 15 novembre per la partita di recupero della quinta giornata non disputata a Pozzuoli contro la Puteolana.Questa la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha deciso di sospendere il regolare svolgimento delle giornate di campionato per consentire tutti i recuperi delle numerose gare non disputate a causa del covid. La lega ha stabilito che per il girone H si riprenderà regolarmente con la settima giornata il 29 novembre.Il 15 saranno recuperate, per il girone H, le gare Real Aversa-Nardò, Puteolana-Altamura, Casarano-Taranto, Gravina-Fasano, Cerignola-Portici.Per due volte è stata rinviata Puteolana-Team Altamura. La seconda volta a causa di casi di positività tra i padroni di casa, comunicati quando la squadra biancorossa era già in trasferta.Per la Team è un momento delicato sia per la squadra, che ora può smaltire le tossine e le delusioni per la sconfitte casalinghe subite da Sorrento e Bitonto e per la gara non disputata a Pozzuoli contro la Puteolana, che per l'attuale dirigenza dei biancorossi chiamata a una seria riflessione a mente fredda e serena, dopo i fatti accaduti nello spogliatoio del "D'Angelo" in seguito all'incontro con la capolista Sorrento, quando i dirigenti avevano annunciato le proprie dimissioni in massa, per protestare contro un tentativo di aggressione ai danni della squadra campana.Dopo la giornata di recuperi, il 29 novembre la Team sarà in Salento, sul campo del Casarano. Sempre che, però, il Covid dia un attimo di tregua alle formazioni impegnate nella competizione, così da non dover nuovamente stravolgere i piani della Lega e garantire un minimo di regolarità a questo martoriato torneo.