Sconfitta in casa, in classifica la Team perde... la testa

Amara la settima giornata di serie D, girone H., con il sorpasso del Fasano, un punto avanti. Per i ragazzi di Giacomarro s'interrompe anche la striscia vincente in casa.Non c'è Loiodice nella formazione di partenza perché in settimana non si è allenato e mister Giacomarro non ha voluto rischiare, lo ha inserito nella ripresa quando però la situazione era ormai compromessa.Il Nardò è passato in vantaggio dopo tre minuti, con Dambros. Una doccia fredda, dopo un'azione un po' caotica. La Team ne risente e non riesce a rendersi pericolosa sotto porta. Anzi, sono i salentini a indirizzare la gara. All'inizio della ripresa Russo colpisce un palo e mette paura. E poco dopo, al 52', arriva il raddoppio con un tiro di Ceccarini, lasciato solo al limite dell'area di rigore.E non basta Loiodice che mentre s'invola in area, viene messo giù. Calcio di rigore, che lui stesso trasforma, accorciando le distanze. Una sconfitta inattesa, un po' condizionata dalle assenze per vari infortuni, ma il Nardò ha meritato i tre punti, su questo non c'è dubbio."Prendere un gol a tre minuti dall'inizio ci ha tagliato le gambe - ha commentato Giacomarro - Le difficoltà si sono accentuate sul 2-0. Non sono mancate la prestazione, la voglia, la determinazione. E' mancata un po' la qualità, quella intelligenza per scardinare la difesa avversaria, ma questo succede quando sei sotto con il risultato. Si riparte con la consapevolezza che siamo una squadra forte e che dobbiamo recuperare tutti i giocatori che oggi non erano disponibili".La squadra deve fare ammenda degli errori e concentrarsi sul prosieguo. Domenica prossima trasferta insidiosa a Casarano.Nella domenica negativa per il risultato, bisogna segnalare una gioiosa nota positiva.a, ospitati dalla società altamurana, per un'iniziativa che mira ad avvicinare i giovani allo sport e ad accrescere i principi di sport come divertimento, spirito di unione e di rispetto.